Calcio | 08 marzo 2026, 12:00

Calcio | Seconda Categoria. Primo match point per l'Argentina, Nolese ospite del Bardineto

GIRONE A

E' potenzialmente una giornata decisiva per il raggruppamento ponentino.

I 14 punti di vantaggio dell’Argentina sulla Villanovese potrebbero infatti permettere ai rossoneri di festeggiare già oggi pomeriggio la vittoria del campionato.

Gli armesi dovranno battere il San Bartolomeo Cervo e sperare in un risultato utile dei matuziani a Villanova.

Clima da derby all’Oliva di Borghetto, per la gara tra la formazione B granata e l’Albingaunia Under 21.

GIRONE B

Dopo la vittoria del Pallare nell’anticipo, entra a pieno regime la sedicesima giornata.

Il Bardineto proverà a coronare la propria ottima stagione puntando a un risultato da copertina contro la Nolese, anche per mantenere la propria posizione all’interno di una zona playoff a dir poco battagliata.

Spicca a tal proposito Spotornese. - Sassello, mentre in terra valbormidese si giocheranno Plodio - Mallare e Rocchettese - Priamar.

In coda il Giusvalla proverà a conquistare la prima vittoria contro il Murialdo.




Redazione

