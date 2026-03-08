Calcio | Seconda Categoria. Primo match point per l'Argentina, Nolese ospite del Bardineto

GIRONE A
E' potenzialmente una giornata decisiva per il raggruppamento ponentino.
I 14 punti di vantaggio dell’Argentina sulla Villanovese potrebbero infatti permettere ai rossoneri di festeggiare già oggi pomeriggio la vittoria del campionato.
Gli armesi dovranno battere il San Bartolomeo Cervo e sperare in un risultato utile dei matuziani a Villanova.
Clima da derby all’Oliva di Borghetto, per la gara tra la formazione B granata e l’Albingaunia Under 21.
GIRONE B
Dopo la vittoria del Pallare nell’anticipo, entra a pieno regime la sedicesima giornata.
Il Bardineto proverà a coronare la propria ottima stagione puntando a un risultato da copertina contro la Nolese, anche per mantenere la propria posizione all’interno di una zona playoff a dir poco battagliata.
Spicca a tal proposito Spotornese. - Sassello, mentre in terra valbormidese si giocheranno Plodio - Mallare e Rocchettese - Priamar.
In coda il Giusvalla proverà a conquistare la prima vittoria contro il Murialdo.