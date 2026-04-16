Pallanuoto | La Rari Nantes Savona sbanca Trieste nell'ultimo quarto, Occhione: "Gara spumeggiante, abbiamo retto alle assenze di Bruni e Del Lungo"

Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, ieri sera, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Bianchi” di Trieste, l’incontro valevole per la 21^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 19 a 17 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno giocato privi di Marco Del Lungo, Lorenzo Bruni e Tommaso Cora.

Al microfono di Ettore Miraglia, per Waterpolo Channel, il difensore savonese, Davide Occhione, afferma: “E' stata una partita spumeggiante, con tanti gol. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita nonostante due assenze importantissime come quelle di Marco (n.d.r. Del Lungo), che dietro è la nostra certezza, e con Panda (n.d.r. Bruni) che ai 2 metri è fondamentale. L'importante era dimostrare che siamo un'ottima squadra, abbiamo messo in campo tutto l'agonismo e la voglia di portarla a casa e così è stato. Alberto Angelini ci ha insegnato a giocare anche con assenze importanti e ci ha fatto allenare per compensare il più possibile queste assenze. Certo Marco e Panda non sono rimpiazzabili, ma oggi abbiamo fatto il possibile. Con Alberto stiamo preparando la fase finale del Campionato, quella dei Play Off, per arrivare al meglio in quegli ultimi 20 - 30 giorni dove magari ti puoi giocare qualcosa di importante. Questo è un percorso di crescita anche per i nostri ragazzini che oggi hanno giocato e dato il loro contributo”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 22^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 18 aprile. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con la Pro Recco Waterpolo. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.



PALLANUOTO TRIESTE – BPER R.N. SAVONA 17 – 19

Parziali (6 – 4) (4 – 6) (4 – 4) (3 – 5)



TABELLINO

Formazioni

PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio, Faraglia F. 1, Faraglia P. 1, Cubranic 3, Manzi, Mezzarobba 2, Razzi, Draskovic 5 (dui 1 su rigore), Fumo, Cagalj, Oliva, Marziali 4.

Allenatore Maurizio Mirarchi.



BANCO BPM R.N. SAVONA: Giotta Lucifero, Rocchi 1, Damonte 2, Figlioli 3, Occhione 3, Rizzo 1 (su rigore), Gullotta 3 (di cui 1 su rigore), Bragantini, Condemi 2, Guidi 2, Leinweber 1, Marini 1, Turazzini, Mordeglia, Corallo.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Bruno Navarra di Roma e Riccardo D'Antoni di Siracusa.

Delegato Fin : Dante Saeli di Martellago (Venezia).



Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 9 / 15 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 9 / 13 + 3 rigori di cui 2 realizzati.



Note:

Usciti per 3 falli: A 4'03” dalla fine del 3° tempo Faraglia F. (Trieste); a 5'59” dalla fine del 4° tempo Mezzarobba (Trieste); a 4'45” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 1'34” dalla fine del 4° tempo Figlioli (Savona).

Nel Savona, in porta Turazzini nei primi due tempi, Giotta Lucifero negli ultimi due tempi.

A 4'09” dalla fine del 1° tempo Figlioli (Savona) ha sbagliato un rigore.

A 4'20” dalla fine del 2° tempo è stato espulso per proteste Faraglia P. (Trieste).

A 0'40” dalla fine del 4° tempo Draskovic (Trieste) ha sbagliato un rigore.