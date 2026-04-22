Pallanuoto | Rari Nantes Savona, Del Lungo non si abbatte dopo la sconfitta contro Recco: "Prestazione di alto livello, abbiamo tenuto testa ai migliori" (VIDEO)

Nonostante il risultato finale, il clima in casa Rari Nantes Savona è tutt'altro che dimesso dopo il derby contro la Pro Recco. Le parole e il tono di voce di Marco Del Lungo, portiere biancorosso e della Nazionale ne sono state la riprova.

"Abbiamo tenuto testa a una delle squadre più forti del mondo, una formazione che sta svolgendo un campionato di altissimo livello," ha esordito Del Lungo. "Devo essere contento dei miei ragazzi perché hanno combattuto fino alla fine.È questo che serve per un progetto di crescita futuro. Abbiamo dato un chiaro segnale a tutte le altre formazioni: anche se abbiamo perso, abbiamo ottenuto un grande risultato."

