King Kong alla conquista di Savona e della Torretta: la Pro Recco accende il derby contro la Rari Nantes

Non è King Kong sull'Empire State Building di New York come nel leggendario film del 1933 ma il riferimento è chiaro ad una tentata scalata a Savona che fa riportare indietro alla menta alla disputa tra Genova e il capoluogo savonese.

La Pro Recco in vista del big match di oggi delle 15.00 alla piscina Zanelli contro la Rari Nantes Savona ha pubblicato sui propri canali social l'immagine di un gorilla in versione pupazzo con la calottina azzurra recchellina arrampicato sulla Torretta tenendo in mano la bandiera bianco-rossa della città. Accostandosi così al finale del capolavoro di diretto e prodotto da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack.

Un vero e proprio guanto di sfida lanciato con ironia ma anche con una provocazione non da poco.

Sta ora ai ragazzi guidati da coach Alberto Angelini respingere la voglia di conquista della capolista genovese cercando così di tentare di riaprire un campionato dominato dalla Pro. La palla passa all'acqua.



