Pallanuoto | E' il giorno del derby alla Zanelli: alle 15:00 via a Rari Nantes Savona - Pro Recco

La posizioni di classifica sembra ormai cristallizzata per la Rari Nantes Savona, ma il fascino del derby resta intatto. Sarà infatti una sfida ad alta intensità quella tra i biancorossi di Angelini e la Pro Recco, protagoniste oggi pomeriggio alla piscina “Zanelli” in un match che promette come sempre scintille.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 nell’impianto savonese, teatro di tante sfide storiche tra le due formazioni.

Nonostante la situazione in classifica non lasci molto spazio a cambiamenti significativi per i savonesi, il derby conserva un valore che va oltre i numeri: rivalità, tradizione e orgoglio sportivo renderanno la partita particolarmente combattuta.

La direzione di gara è stata affidata agli arbitri Raffaele Colombo di Maslianico (Como) e Daniele Bianco di Rapallo (Genova), mentre il ruolo di Delegato FIN sarà ricoperto da Giuseppe Fusco di Torino.

Per gli appassionati che vorranno assistere dal vivo, sono disponibili i biglietti al costo di 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per le ragazze e i ragazzi fino ai 16 anni.