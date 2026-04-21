Pallacanestro Alassio | Gialloblu a pieno regime con undici incontri, dalla Prima Squadra fino al Minibasket

Settimana con protagonista la Prima squadra, le squadre giovanili e il minibasket con gli esordienti del 2014. Ecco nel dettaglio come è andata:

SERIE DR2: Due partite con bilancio in parità: "Ad Alassio con RTM riusciamo sempre a condurre ma mai con margini rassicuranti portando comunque a casa i 2 punti non senza difficoltà. In trasferta con The Snails siamo avanti nei primi 2 quarti ma un brutto rientro dell'intervallo lungo ci condanna al referto giallo nonostante il tentativo di recupero."

ABC ALASSIO 70 - RTM 64

THE SNAILS 68 - ABC ALASSIO 57



UNDER 19 REGIONALE: Prestazione con ritmo contro BK Cairo dove tutti i ragazzi danno il loro apporto cercando di aumentare l'intensità e portano a casa un bel successo che gli consente di arrivare ai play off matematicamente da terzi.

ABC ALASSIO 85 - CAIRO 46



UNDER 17 GOLD: Sconfitta casalinga che non compromette il 3°posto ma che conferma il periodo di appannamento dal quale, come squadra, si deve uscire: "Le qualità ci sono, paghiamo sempre a livello fisico ma siamo convinti della forza del gruppo".

PONENTE 67 - PEGLI 70



UNDER 15 ECCELLENZA: Di questa partita se ne è parlato in un articolo ad hoc e pur riuscendo a tenere la differenza canestri ciò non toglie nulla a una stagione straordinaria che ha permesso ai ponentini di raggiungere la Final Four, una bella coppa e la possibilità tra due settimane di spareggiare con Emilia 4 per l'accesso ai concentramenti nazionali: "Complimenti a TUTTI RAGAZZI e allo Staff tecnico. Una realtà come la nostra seduta al banco delle pretendenti al titolo fino all'ultimo è davvero gran cosa. Ora andremo a giocarci l'accesso all'interzona nazionale con Raggiosolaris Academy Faenza confrontandoci con una regione che non ha bisogno di presentazioni a livello cestistico, l'Emilia Romagna. Continuiamo a sognare e lavorare"

CAMPUS MONFERRATO 85 - PONENTE 60



UNDER 15 REGIONALE: A Pietra i ponentini che affrontano questo campionato sotto leva giocano un bell'incontro contro una squadra tattica: "Andiamo anche avanti di 10 ma nel rush finale ha la meglio la squadra di casa."

MAREMOLA 58 - PONENTE 55



UNDER 13 NBA: Con il 2° posto nel girone A l'Alassio è tra le migliori 16 in Liguria e nello scontro con Meeting, in gara secca, indirizza la partita a suo favore già dal 1°quarto conquistando i quarti tra le migliori 8 in Regione: "Ora troveremo Sestri in una serie al meglio delle 3 gare e sappiamo che sarà molto dura ma stimolante".

ALASSIO 77 - MEETING 46

UNDER 13 WNBA: Le ragazze chiudono la fase regolare da imbattute in attesa delle quattro gare ad orologio. Ottima prestazione da parte di tutte le dodici convocate del 2013-14.

PONENTE 67 - N8 VERSILIA 18



ESORDIENTI MASCHILE: Arriva a far visita alla compagine alassina il Sanremo e i gialloblu giocano una bella gara nel giusto spirito minibasket con i sanremesi migliorati rispetto all'andata.

ALASSIO 12 - SANREMO 4



ESORDIENTI FEMMINILE: Due gare in due giorni. Referto giallo con Olimpia e rosa con Imperia in partite dove tutte le ragazze ponentine hanno dato il loro contributo continuando il loro bel campionato riservato alle nate nel 2014-15.

OLIMPIA 10 - ALASSIO 6

IMPERIA 4 - ALASSIO 12