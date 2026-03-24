Calcio | Ceriale, un gran secondo tempo non consola mister Mambrin: "Usciamo con zero punti. Ora serve solo lavorare" (VIDEO)

Se la ripresa ha visto i biancoblu padroni del campo e capaci di collezionare numerose palle gol, a pesare molto di più sul risultato del Ceriale, uscito sconfitto 0-2 sul campo del Finale, è stato un primo tempo giudicato insufficiente da mister Marco Mambrin.

Il tecnico degli ingauni non ha nascosto la propria rabbia per l'approccio iniziale, sottolineando come la squadra non sia riuscita ad applicare quanto preparato in settimana per arginare le giocate, pur previste, dei padroni di casa.

Mambrin ha rifiutato la "consolazione" della buona prestazione, evidenziando come troppe volte in questa stagione i complimenti non siano stati accompagnati dai risultati. Il tecnico ha lanciato un messaggio chiaro allo spogliatoio: il campionato in questo 2026 resta in bilico e serviranno tre settimane di lavoro intenso per correggere le distrazioni e ritrovare quella cattiveria agonistica necessaria per concretizzare la mole di gioco prodotta.