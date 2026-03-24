Calcio | Tra campionato e coppa, un marzo decisivo per la Nolese. Saccone: "Se siamo qui non è un caso. Col Recreativo chance storica"

Settimana densa di impegni e snodi decisivi per la Nolese, chiamata a gestire al meglio un finale di stagione in cui i margini di errore, dalla corsa al vertice in campionato alla semifinale di Coppa Liguria, dovranno essere ridotti al minimo indispensabile per continuare sulla scia di quanto fatto finora.

All’indomani dell’1-1 sul campo della Priamar, e in attesa della serata di coppa contro il Recreativo, mister Saccone rivendica un percorso che ha portato i biancorossi primi con quattro punti di vantaggio sul Sassello, che però deve recuperare una gara.

«Se siamo arrivati fin qua vuol dire che siamo stati bravi, e questo ai ragazzi va riconosciuto. Dopo 18 giornate su 22 sono davanti a tutti, quindi hanno grossi meriti in questa posizione di classifica» sottolinea il tecnico biancorosso, non senza un briciolo di amarezza per la vena realizzativa recente un po' spentasi. «Siamo in un momento in cui giochiamo bene ma raccogliamo poco, e questo può dare fastidio. Dobbiamo continuare così, a remare tutti dalla stessa parte, ragazzi, società, noi staff e anche chi ci supporta perché abbiamo dei valori importanti».

L’attenzione si sposta quindi sulla Coppa Liguria, dove la Nolese è attesa da una sfida secca contro un avversario di livello: «Ci teniamo molto, loro sono tra i favoriti. Arrivano da quarti nel girone C e avranno tantoseguito. Noi però meritiamo, per quanto ha dimostrato in questa competizione, di giocarci questa serta di semifinale, allora dobbiamo crederci. È una partita secca che vale una finale regionale».

I numeri in Coppa sorridono proprio ai biancorossi: imbattuti dopo sei partite, con cinque vittorie e un pareggio e un solo gol subito. Un ruolino di marcia che lascia ben sperare verso un traguardo che avrebbe un peso storico per la società: «Sarebbe un risultato unico, probabilmente mai raggiunto, e darebbe lustro alla società e grande fiducia alla squadra in vista di un finale di stagione importantissimo, come da anni non capitava al "Mazzucco"».