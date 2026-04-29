Pallanuoto | La Rari Nantes Savona rientra da Napoli con una vittoria, Canottieri superata ai rigori

Successo sofferto ma comunque meritto per la Rari Nantes Savona, che espugna la piscina “Scandone” di Napoli superando l’AC Group Canottieri Napoli al termine di una sfida ricca di emozioni. Il confronto, valido per la 23ª giornata della regular season di Serie A1 2025/2026, si è deciso soltanto ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 13-13. Dal dischetto i biancorossi si sono imposti con il punteggio complessivo di 17-14.

Nonostante le assenze di Bruni, Figlioli e di mister Alberto Angelini in panchina, Savona ha trovato le risorse per portare a casa due punti importanti. Protagonista offensivo Damonte, autore di cinque reti, ben supportato da Occhione con tre centri e da Leinweber con una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori Guidi, Gullotta e Marini, ciascuno a segno una volta.

Il prossimo appuntamento per i biancorossi sarà ancora in campionato: mercoledì 6 maggio, nella piscina “Zanelli” di Savona, è in programma la sfida contro il C.N. Posillipo, valida per la 24ª giornata. Fischio d’inizio previsto alle ore 15.00.





AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – BANCO BPM R.N. SAVONA 14 – 17 (d.t.r.)

(13 – 13)

Parziali (4 – 3) (3 – 2) (2 – 6) (4 – 2)



TABELLINO

Formazioni

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: Caruso, Guadagni, Zivkovic 3, Coda 1, Confuorto 1, Raia 1, Mutariello, Gargiulo 2, Parisi 1, Tozzi, Borrelli 2, Esposito 1, Altomare, Briganti 1 (su rigore), Iacovelli.

Allenatore Vincenzo Massa.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi Damonte 5, Fruttero, Occhione 3, Rizzo, Gullotta 1, Mordeglia, Condemi Guidi 1, Leinweber 2, Marini, Giotta Lucifero, Turazzini. Allenatore Luca La Cava.

Arbitri: Francesco Romolini di Sesto Fiorentino (Firenze) e Matteo Giacchini di Civitavecchia.

Delegato Fin : Domenico Rotondano di Salerno.

Superiorità numeriche:

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: 7 / 14 + 1 rigore realizzato.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 4 / 8.

Spettatori : 100 circa.

Usciti per 3 falli : A 4’45” dalla fine del 3° tempo Rocchi (Savona); a 5’48” dalla fine del 4° tempo Coda (CC Napoli); a 2’35” dalla fin del 4° tempo Condemi (Savona); a 0’03” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona).

A 0’00” è stato espulso con sostituzione per proteste Borrelli (CC Napoli).



Sequenza tiri di rigore :

Leinweber (Savona) 0 – 1

Briganti (CC Napoli) parato da Del Lungo

Rizzo (Savona) 0 – 2

Confuorto (CC Napoli) 1 – 2

Damonte (Savona) 1 – 3

Zivkovic (CC Napoli) parato da Del Lungo

Occhione (Savona) 1 – 4