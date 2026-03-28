Calcio | Inizia il Torneo delle Regioni. Tutti gli appuntamenti delle selezioni liguri, oggi triplo confronto con la Calabria

La Liguria è pronta a scendere in campo in Puglia per l’edizione 2026 del Torneo delle Regioni di calcio a 11, al via oggi, 28 marzo. Dopo mesi di preparazione iniziati tra settembre e novembre, le rappresentative liguri si presentano all’appuntamento con un percorso costruito attraverso numerosi raduni e test amichevoli di alto livello, disputati anche contro i settori giovanili di club professionistici come Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella.

A coordinare la spedizione è il dirigente responsabile Giuseppe Ferrando, figura di riferimento con oltre quarant’anni di esperienza nel mondo delle rappresentative regionali, già consigliere del Comitato Ligure e insignito della Benemerenza Sportiva. Le quattro selezioni – Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile – sono state inserite nel Girone B insieme a Calabria, Piemonte Valle d’Aosta e Toscana. Le gare si disputeranno sui campi in erba artificiale del Nuovo Stadio Comunale di Latiano e del Campo Comunale di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi.

Il programma della fase a gironi si sviluppa nelle giornate del 28, 29 e 30 marzo, con una scansione oraria fissa per tutte le categorie. Ad aprire ogni giornata sarà l’Under 15, guidata da Andrea Cardini, impegnata alle ore 9:30; a seguire l’Under 17 di Nicola Rossi alle 11:30; nel primo pomeriggio, alle 14:00, scenderà in campo la rappresentativa Femminile allenata da Ugo Maggi; chiuderà il programma quotidiano, alle 16:30, l’Under 19 affidata a Giuseppe Chiappucci.

Proprio l’Under 19 rappresenta il punto di riferimento recente per il movimento ligure, grazie al titolo conquistato nel 2023 sotto la guida dello stesso Chiappucci. L’Under 17 arriva invece da una semifinale nell’ultima edizione e punta a confermarsi competitiva, mentre l’Under 15 cerca di migliorare il miglior risultato storico della semifinale raggiunta nel 2019. La selezione Femminile, infine, riparte dal lavoro svolto negli ultimi mesi con l’obiettivo di avvicinare i traguardi più prestigiosi, come le finali raggiunte nel 1992 e nel 2019.

Il calendario del Girone B prevede per tutte le categorie lo stesso percorso: esordio oggi contro la Calabria, seconda giornata il 29 marzo contro il Piemonte Valle d’Aosta e chiusura il 30 marzo contro la Toscana. Tre gare ravvicinate che definiranno l’accesso alla fase successiva e daranno subito indicazioni sul valore delle squadre in campo.







Il Calendario della Fase a Gironi

Le partite seguiranno un programma orario fisso per ogni categoria durante le tre giornate di gara (28, 29 e 30 marzo).



Under 15 Maschile (Allenatore: Andrea Cardini)

I più giovani apriranno ogni giornata di gara al mattino presto.

1ª Giornata (28/03): Liguria vs Calabria – Ore 09:30

2ª Giornata (29/03): Piemonte V.A. vs Liguria – Ore 09:30

3ª Giornata (30/03): Toscana vs Liguria – Ore 09:30



Under 17 Maschile (Allenatore: Nicola Rossi)

La categoria Under 17 scenderà in campo a metà mattina.

1ª Giornata (28/03): Liguria vs Calabria – Ore 11:30

2ª Giornata (29/03): Piemonte V.A. vs Liguria – Ore 11:30

3ª Giornata (30/03): Toscana vs Liguria – Ore 11:30



Rappresentativa Femminile (Allenatore: Ugo Maggi)

Le ragazze della Liguria giocheranno nel primo pomeriggio.

1ª Giornata (28/03): Liguria vs Calabria – Ore 14:00

2ª Giornata (29/03): Piemonte V.A. vs Liguria – Ore 14:00

3ª Giornata (30/03): Toscana vs Liguria – Ore 14:00



Under 19 Maschile (Allenatore: Giuseppe Chiappucci)

A chiudere ogni giornata sarà la formazione Under 19, campione nel 2023.

1ª Giornata (28/03): Liguria vs Calabria – Ore 16:30

2ª Giornata (29/03): Piemonte V.A. vs Liguria – Ore 16:30

3ª Giornata (30/03): Toscana vs Liguria – Ore 16:30



I Campi di Gara

Latiano (BR): Nuovo Stadio Comunale (Erba Artificiale)

Torre Santa Susanna (BR): Campo Comunale (Erba Artificiale)





Il regolamento

Accedono alla fase successiva, ovvero ai quarti di finale, le squadre che chiudono al primo posto in ciascun girone insieme alle tre migliori seconde. Le vincitrici dei quarti avanzano alle semifinali, da cui emergeranno le due Rappresentative che si contenderanno il titolo in finale.

Qualora al termine della fase a gironi si registri una situazione di parità in classifica, la posizione viene stabilita applicando, in sequenza, i seguenti criteri:

risultato dello scontro diretto;

differenza reti complessiva nel girone;

numero totale di gol realizzati nel girone;

minor numero di reti incassate;

punteggio nella classifica fair play;

eventuale sorteggio.



Per determinare invece le tre migliori seconde classificate che accedono ai quarti, si utilizzano, nell’ordine, questi parametri: