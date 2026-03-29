Calcio | Prima Categoria, alla Veloce non basta la doppietta di Piu, il Multedo passa 3-2 al "Levratto"

VELOCE - MULTEDO 2-3 (1' Piu, 75' Piu - 32' Bucchieri, 48' Bellicchi, 69' Rocchi)
FINISCE QUI! MULTEDO BATTE VELOCE 3-2. Alla squadra di Gerundo, che resta in zona playout, non basta la doppietta di Piu, i genovesi la spuntano con le reti di Bucchieri, Bellicchi e Rocchi
92' Biran si divora per la seconda volta il 4-2, ultimi disperati assalti della Veloce
90' quattro minuti di recupero
86' forcing della Veloce che tenta il tutto per tutto, fischiato fallo in attacco a Piu, protesta Guarco
81' il Multedo si divora letteralmente il 4-2: Bisio tutto solo a sinistra mette in mezzo per Biran, che a due passi dalla porta spara alle stelle
77' torna a crederci la squadra di Gerundo, altra palla lunga per Piu che questa volta sbaglia la conclusione, nel frattempo entra Venturi per Panucci, Bazzigalupi inserisce invece Schiano per Della Rossa, chiamando il 4-3-1-2 per questo finale
75' PIU! IL 2-3 DELLA VELOCE! Lancio in verticale per il numero undici granata, che scatta sul filo di fuorigioco saltando Parodi in uscita e depositando in fondo al sacco a porta vuota. Proteste veementi dei genovesi sulla posizione dell'attaccante savonese, Capraro convalida il gol
73' strada tutta in salita per la Veloce dopo una buona fase centrale di secondo tempo, legittima ora il vantaggio la squadra di Bazzigalupi
71' Valdora lascia il campo a Vallone tra le fila savonesi, dentro anche Suetta per Torrini
69' IL TRIS DEL MULTEDO! Traversone dalla sinistra di Bruno, colpo di testa sul primo palo di Rocchi che trafigge Debenedetti, a cui non basta la leggera deviazione sulla traversa con la mano di richiamo per evitare la capitolazione
67' Gerundo inserisce Spotorno per Berardinucci
66' scavino al limite di Panucci per un compagno che non c'è, sta comunque spingendo la squadra di casa nel tentativo di riprenderla
62' occasionissima Veloce! Liberato in area Viti, sinistro in corsa a botta sicura che si perde di un soffio sopra l'incrocio, vicina al 2-2 la formazione di Gerundo
57' Marzano se ne va a destra, cross teso in mezzo dove Piu viene anticipato da un difensore avversario, riparte il Multedo e Berardinucci spende il fallo da ammonizione
53' primo cambio nel Multedo, Rocchi rileva Vignon
50' il tentativo di Piu dal vertice, conclusione potente e rasoterra che non sorprende però Parodi
48' BELLICCHI! LA RIBALTA IL MULTEDO: Vignon dalla bandierina con la traiettoria ad uscire, il numero nove genovese, di testa, supera Debenedetti, rimonta completata per la squadra di Bazzigalupi
47' velo di Bellicchi a liberare sul centrosinistra Della Rossa, destro a giro deviato in corner
46' si ricomincia, nella Veloce dentro Viti per Caviglia
SECONDO TEMPO
Finisce il primo tempo al "Levratto": 1-1 tra Veloce e Multedo, tra poco il racconto della ripresa
42' destro potente che sfiora la traversa, era comunque in traiettoria l'estremo difensore granata
41' slalom di Panucci in mezzo a tre avversari, conquista punizione dal limite il numero dieci della Veloce, sul punto di battuta Piu
38' occasione per i genovesi: rimpallo al limite che favorisce Vignon, il suo sinistro è però masticato, sfera direttamente a lato
36 Caviglia in verticale per Piu, il direttore di gara chiama un fuorigioco molto dubbio, il destro dell'attaccante ex Savona era comunque terminato sul fondo
34' sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Bazzigalupi, Stilo col sinistro trova la schiena di Guarco, Debenedetti riesce poi a evitare il corner
32' IL PAREGGIO DEL MULTEDO! Angolo a rientrare di Vignon, incornata vincente di Bucchieri che trova l'angolino alla destra del portiere granata, 1-1 al "Levratto"
28' Soto Pesce ancora da fuori, comoda la parata a terra di Debenedetti
25' traversone sbagliato da Leskaj, la sfera assume però una traiettoria beffarda che rischia di sorprendere il portiere genovese Parodi, bravo a indietraggiare e a controllare in due tempi
22' l'azione prosegue con il sinistro dal limite di Bruno, palla un metro sopra la traversa
21' contatto in area tra Della Rossa e Marchi, proteste del Multedo che invocava il penalty, per Capraro di Genova è tutto regolare
13' si rivede in avanti anche la Veloce, Valdora calcia dai venti metri, Parodi non si fida della presa respingendo a pugni uniti
12' spinge forte adesso il Multedo, destro potente di Della Rossa, Debenedetti risponde presente
11' Soto Pesce dalla lunghissima distanza, non male l'idea con la sfera che si abbassa all'ultimo terminando non di molto sopra la traversa della porta savonese
5' prova a reagire la squadra di Bazzigalupi dopo il gol a freddo subito in avvio, punizione dalla trequarti battuta da Parente, si distende Debenedetti che respinge in tuffo
1' PIU! VELOCE SUBITO AVANTI! Nemmeno trenta secondi sul cronometro, errore della difesa genovese, ne approfitta il centravanti di casa che salta Parodi depositando in porta il gol dell'1-0
1' Si parte! Veloce in completo bianco, completo granata per il Multedo
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VELOCE: Debenedetti, Marzano, Marchi, Valdora, Guarco, Torrini, Caviglia, Leskaj, Berardinucci, Panucci, Piu. A disposizione: Siccardi, Testori, Venturi, Suetta, Vallone, Spotorno, Viti, Angelini, Esposito. Allenatore: Gerundo
MULTEDO: Parodi, Bisio, Chirivino, Stilo, Bruno, Parente, Vignon, Bucchieri, Bellicchi, Della Rossa, Soto Pesce. A disposizione: Turone, Cherici, Giulianino R., Schiano, Venza, Rocchi, Palmese, Biran, Giulianino A. Allenatore: Bazzigalupi
Arbitro: Capraro di Genova