Calcio | Albissole. La finale di Coppa è dietro l'angolo per mister Cattardico: "Baiardo di categoria superiore, dovremo tenere ritmi molto alti"

La rifinitura dell'Albissole sta per iniziare: gli ultimi dettagli sono in via di definizione prima della finalissima di Coppa Promozione in programma domani seta contro l'Angelo Baiardo.

Un appuntamento affascinante per la squadra diretta da mister Cattardico, attesa da un finale un finale di stagione potenzialmente elettrizzante.



Mister, fisicamente come arrivate alla finale di Cogoleto?

“Fisicamente direi bene. Al di là del pareggio, abbiamo fatto una buona partita contro il Little James. C’è stato un passaggio di un paio di minuti in cui ci siamo’ addormentati, ma nel complesso la prestazione c’è stata.”



Adesso l'ultimo atto di coppa contro il Baiardo: che avversario vi aspettate?

“Affrontiamo una squadra di categoria superiore, con giocatori che hanno militato recentemente in Eccellenza. Sappiamo che è una formazione forte e attrezzata, con qualità importanti. Però siamo pronti a giocarci la nostra partita: dovremo tenere un ritmo di gioco alto per limitare la loro qualità.”



Per voi inizia un mese decisivo: come si colloca questa partita?

"Ci permette di restare concentrati al massimo e allo stesso tempo di prepararci a quelle che saranno le prossime quattro finali in campionato. Quale tipo di esito avrà la stagione dipende da noi: tra coppa e campionato abbiamo tutto nelle nostre mani. Dobbiamo avere fame, più degli altri. Siamo sereni, anche al di là dell’ultimo pareggio in casa. Avevamo un margine che ci consente di gestire, e la squadra sa cosa vuole".