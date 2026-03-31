Pallapugno | Anche l'Italia parteciperà ai Mondiali in Argentina

Importante impegno internazionale per la Federazione italiana pallapugno che sarà presente con la propria Nazionale al campionato del mondo della Cijb, in programma a Mendoza in Argentina dal 6 al 12 aprile. Il commissario tecnico Giorgio Vacchetto ha convocato Milena Cavagnero, Nathalia e Madeleine Di Curzio,Rebecca Klippl, Martina Giubergia, Marco e Giorgio Battaglino, Enrico Parussa, Francesco Pola, Enrico Rinaldi, Alessandro, Massimo e PaoloV acchetto. Presenti anche gli arbitri internazionali Andrea Ferracin e Massimo Ardenti.



Come sempre tre le discipline: gioco internazionale, llargues, one wall e lo sport di casa, il quattro paredes, una sorta di one wall a quattro muri. Saranno proprio gli azzurri ad aprire la rassegna iridata, martedì 7 aprile, contro l’Argentina nel gioco internazionale maschile, dove l’Italia parte tra le teste di serie grazie all’argento ottenuto nel 2023 in Spagna. Lo Sferisterio sarà presente a Mendoza con Luca Giaccone per aggiornamenti in tempo reale sul sito internet e sui canali social, cercando di trasmettere in diretta più partite possibili.