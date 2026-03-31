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Calcio | 31 marzo 2026, 19:15

Pallapugno | Anche l'Italia parteciperà ai Mondiali in Argentina

Il C.T. Giorgio Vacchetto

Il C.T. Giorgio Vacchetto

Importante impegno internazionale per la Federazione italiana pallapugno che sarà presente con la propria Nazionale al campionato del mondo della Cijb, in programma a Mendoza in Argentina dal 6 al 12 aprile. Il commissario tecnico Giorgio Vacchetto ha convocato Milena Cavagnero, Nathalia e Madeleine Di Curzio,Rebecca Klippl, Martina Giubergia, Marco e Giorgio Battaglino, Enrico Parussa, Francesco Pola, Enrico Rinaldi, Alessandro, Massimo e PaoloV acchetto. Presenti anche gli arbitri internazionali Andrea Ferracin e Massimo Ardenti

Come sempre tre le discipline: gioco internazionale, llarguesone wall e lo sport di casa, il quattro paredes, una sorta di one wall a quattro muri. Saranno proprio gli azzurri ad aprire la rassegna iridata, martedì 7 aprile, contro l’Argentina nel gioco internazionale maschile, dove l’Italia parte tra le teste di serie grazie all’argento ottenuto nel 2023 in Spagna. Lo Sferisterio sarà presente a Mendoza con Luca Giaccone per aggiornamenti in tempo reale sul sito internet e sui canali social, cercando di trasmettere in diretta più partite possibili.

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