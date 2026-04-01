Calcio | Albissole. C'è un trofeo da porre in bacheca, alle 20:30 i ceramisti sfidano l'Angelo Baiardo nella finale di Coppa Promozione

È stata una vigilia più lunga del solito, complice la sosta imposta dal Torneo delle Regioni, ma finalmente Albissole e Angelo Baiardo sono pronte a scendere in campo per contendersi il titolo regionale di Coppa Promozione.

Una sfida di alto livello sulla carta, tra la capolista del girone A e una delle squadre più attrezzate del raggruppamento levantino. I 90 minuti (e oltre) in programma allo stadio “Casarino” di Cogoleto promettono quindi spettacolo e non dovrebbero deludere nemmeno i palati più esigenti.

Mister Cattardico ieri è stato chiaro: servirà un'Albissole da battaglia per limitare la qualità dei neroverdi e innescare le frecce nella faretra dei ceramisti.

Del resto, quando l’Albissole ha risposto presente sul piano mentale, non ha mai fallito l’obiettivo. L’unico passaggio a vuoto è arrivato contro il Little Club, quando un breve blackout ha permesso ai genovesi di rimontare due reti al Faraggiana.

Più che un monito, un appunto da tenere bene a mente, figlio di una stagione che finora ha superato anche le aspettative più rosee.

Ora, però, c’è l’opportunità di dare concretezza a questo percorso, mettendo in bacheca il primo trofeo.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, prima del rush finale verso l’Eccellenza.

A dirigere la partita sarà Perassolo di Novi Ligure.

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