Calcio | Priamar. Il ds Graziano rassegna le dimissioni: "Un club che mi ha fatto crescere, spero di poter lavorare ancora con mister Ferraro"

E' arrivata alla conclusione l'esperienza di Giuseppe Graziano, direttore sportivo della Priamar, insieme ai colori rossoblu.

II dirigente del club savonese ha infatti rassegnato le dimissioni nelle scorse ore.

Graziano lascia la Primar dopo la promozione in Prima Categoria, ottenuta grazie al terzo posto nella regular season e alla vittoria nei playoff contro il Sassello.

“Dopo diversi anni trascorsi al servizio della società US Priamar, con dedizione e partecipazione, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni. Porterò sempre con me il ricordo positivo del percorso condiviso e desidero ringraziare di cuore Roberto Grasso, sia per la fiducia e la vicinanza dimostrate, sia per le opportunità di crescita che mi ha concesso nel mondo del calcio, affidandomi anche ruoli di grande responsabilità. Un sentito grazie va inoltre al Segretario Rino Alfieri e a Luca, sempre disponibili e cordiali nell’accogliere le mie richieste nel corso del tempo.

Desidero ringraziare anche tutti i giocatori per il bellissimo traguardo raggiunto, frutto del loro impegno e pienamente meritato con questa promozione. Continuerò a seguire la Priamar con affetto e rimarrò sempre un suo tifoso dall’esterno.

Mi auguro inoltre - ha concluso Graziano - di poter proseguire il cammino insieme allo staff formato da Davide Ferraro, Vittorio Fazio e Diego Tovano, un gruppo di persone che ritengo abbia qualità e competenze tali da meritare grandi soddisfazioni.”