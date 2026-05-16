Calcio | Juniores. Il Legino ai quarti di finale nazionali, alle 16:00 la sfida ai friulani del Sant'Andrea San Vito

Sono rimaste soltanto otto squadre a contendersi lo scudetto del campionato Juniores di Eccellenza.
Le rappresentanti delle rispettive regioni torneranno in campo oggi pomeriggio per le gare d’andata dei quarti di finale.
Tra le protagoniste ci sarà anche il Legino di mister Maurizio Penna, atteso dalla sfida contro i friulani del Sant’Andrea San Vito.
Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16:00, nella cornice inedita dell’Olmo-Ferro di Celle Ligure.
Alla stessa ora si disputeranno anche le altre sfide del programma: 90011 Bagheria-Lykos Tolve, Sestese-Fiorenzuola e Vigor Perconti-Palmense Fermana.