Calcio | Legino Juniores. Pescio e Amici in coro: "Questa squadra ha uno spirito speciale, ora concentrati a Trieste"

Dall’intesa in campo e dalla complicità fuori dal rettangolo verde emerge con chiarezza il vero punto di forza del Legino.
Lo spirito di gruppo che si respira all’interno della Juniores verdeblù è il carburante che alimenta i ragazzi di mister Penna, capaci questo pomeriggio di imporsi per 5-1 sui triestini del Sant’Andrea San Vito nell’andata dei quarti di finale nazionali.
A confermarlo sono stati anche Federico Amici, difensore goleador all’Olmo Ferro grazie a una doppietta, e Steven Pescio, protagonista di numerose giocate decisive sul fronte offensivo.