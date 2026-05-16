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Calcio | 16 maggio 2026, 18:34

Calcio | Legino Juniores. Pescio e Amici in coro: "Questa squadra ha uno spirito speciale, ora concentrati a Trieste"

Vittoria sonante all'Olmo Ferro nei quarti di finale di andata della fase nazionale

Calcio | Legino Juniores. Pescio e Amici in coro: &quot;Questa squadra ha uno spirito speciale, ora concentrati a Trieste&quot;

Dall’intesa in campo e dalla complicità fuori dal rettangolo verde emerge con chiarezza il vero punto di forza del Legino.

Lo spirito di gruppo che si respira all’interno della Juniores verdeblù è il carburante che alimenta i ragazzi di mister Penna, capaci questo pomeriggio di imporsi per 5-1 sui triestini del Sant’Andrea San Vito nell’andata dei quarti di finale nazionali.

A confermarlo sono stati anche Federico Amici, difensore goleador all’Olmo Ferro grazie a una doppietta, e Steven Pescio, protagonista di numerose giocate decisive sul fronte offensivo.

Lorenzo Tortarolo

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