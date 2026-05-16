Calcio femminile | Riccardo Gambacorta è il nuovo responsabile del vivaio del Ceriale

La nota biancoblu:

"Il Ceriale Progetto Calcio rende noto l'affidamento del ruolo di Responsabile del Settore Giovanile Femminile a Riccardo Gambacorta.

Il Club è molto soddisfatto dei risultati sportivi e soprattutto dei progressi progettuali e umani del Progetto Women, nato ufficialmente nel 2023 e che di anno in anno sta crescendo a vista d'occhio. E questo è merito anche della conduzione di Gambacorta, caratterizzata da passione e una costante voglia di migliorare e migliorarsi.

Lato panchina, la Società annuncia che la guida tecnica continuerà ad essere affidata a Mister Vincenzo Moreno, che assumerà il ruolo di Responsabile Tecnico.

Il contributo del tecnico cerialese è sotto gli occhi di tutti: un punto di riferimento calcistico e umano che ha aiutato le nostre ragazze a migliorare esponenzialmente dentro e fuori dal campo.

A Riccardo e Vincenzo i migliori auguri di buon lavoro per continuare a far crescere il movimento femminile a Ceriale.

Alle famiglie e atlete interessate, ricordiamo che dal 15 giugno al 30 luglio sono previste 14 sedute per il "Tecnica...mente, migliora in estate!" che permetteranno di conoscere la nostra realtà, oltreché rimanere allenate nel periodo estivo. Vi aspettiamo numerose!"