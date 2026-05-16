Calcio | La consegna della Coppa alla Nolese e la finale di Coppa Liguria: sarà una domenica ricca al "Mazzucco"

Grande festa al “Mazzucco”: la Polisportiva Nolese riceve la Coppa Campionato e ospita la Finale di Coppa Liguria

Domani sarà una giornata storica per la Polisportiva Nolese e per tutta la città di Noli. Lo stadio “Mazzucco” si vestirà a festa per celebrare un doppio appuntamento che rappresenta un importante motivo di orgoglio sportivo e sociale per il territorio nolese.

Alle ore 15:15, infatti, la Polisportiva Nolese riceverà ufficialmente la coppa per la vittoria del campionato di Seconda Categoria, coronamento di una stagione straordinaria fatta di impegno, passione e risultati. Un traguardo meritato che premia il lavoro della società, dello staff tecnico, dei giocatori e di tutti i volontari che ogni giorno contribuiscono alla crescita del club.

Subito dopo, alle ore 16:00, il “Mazzucco” diventerà il palcoscenico di un altro grande evento calcistico regionale: la finale di Coppa Liguria di Prima Categoria tra Virtus Sanremo e Lavagna 2.0. Una sfida molto attesa che porterà a Noli tifosi, dirigenti e appassionati da tutta la Liguria, confermando il prestigio e l’importanza dell’impianto sportivo nolese.

Per la Polisportiva Nolese si tratta di un riconoscimento significativo anche dal punto di vista organizzativo: ospitare una finale regionale nel giorno della premiazione della propria prima squadra rappresenta il simbolo di una società in crescita e sempre più protagonista nel panorama calcistico ligure.

Grande soddisfazione anche per la comunità di Noli, che ancora una volta dimostra di saper accogliere eventi sportivi di rilievo, valorizzando il proprio territorio attraverso lo sport e la partecipazione cittadina.

Domani il “Mazzucco” non sarà soltanto uno stadio, ma il cuore pulsante di una giornata di festa, emozioni e orgoglio biancorosso.