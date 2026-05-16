Calcio | Juniores. Legino show nell'andata dei quarti di finale nazionali, battuto 5-1 il Sant'Andrea San Vito

LEGINO - SANT'ANDREA SAN VITO 5-1 (15' Alpicrovi, 58' Olivero, 64' e 78' Amici, 73' Barbera - 30' Riccio tig.)
47' FINISCE QUA! IL LEGINO BATTE 5-1 IL SANT'ANDREA SAN VITO!
46' ammonito Barbera
45' saranno due i minuti di recupero
43' chiude i cambi Penna con Inturri per Sadiku
41' Palattella per Olivero nel Legino, ultimi cinque minuti prima del recupero
36' Mrzic sostituisce Longo, ancora un cambio per il tecnico ospite Gargiuolo. Subito dopo Saliu rileva Zivkovic
35' Palma per Alpicrovi, Penna passa al 5-3-2
33' E' UN LEGINO SHOW! AMICI! 5-1 I RAGAZZI VERDEBLU HANNO MESSO UNA BELLA IPOTECA SULLA QUALIFICAZIONE ALLA SEMIFINALE
30' ammonito Riccio
28' ANCORA LEGINOOOO! BARBERA! IL SANT'ANDREA HA STACCATO LA SPINA SUI CALCI PIAZZATI, BRAVISSIMO PERO' IL NEO ENTRATO A TROVARE IL POKER
24' Modica per Fogar e Torelli per Valmarin. Ecco i primi due campi del Sant'Andrea. Barbera per Campus nel Legino
22' Intervento sontuoso di Angeli, uscita dalla difesa palla al piede, dribbling e ammonizione per Valmarin
21' Il Legino non si accontenta, in pochi istanti tentativo in sforbiciata di Alpicrovi, poi arriva la traversa a fermare l'ennesimo attacco verdeblu
19' IL TERZO GOL DEL LEGINO! AMICI DI TESTA TROVA L'ANGOLO GIUSTO PER BATTERE MAIER! DUE GOL DI VANTAGGIO IN QUESTO MOMENTO PER I RAGAZZI DI PENNA
16' primo cambio Legino: Palomba rileva Ottavi
13' LEGINO IN VANTAGGIO! OLIVERO! PIATTONE CHIRURGICO DI OLIVERO SUL PRIMO PALO! LA SQUADRA DI PENNA RIMETTE LA FRECCIA
11' calcio d'angolo di Gorrino, Angeli per centimetri non trova la deviazione vincente
6' parata molto più importante di Rossi su Valmarin dopo lo svarione della retroguardia leginese. Il portiere savonese ha chiuso lo specchio nel migliore dei modi all'esterno friulano
5' tiro-cross di Berti, Rossi è attento
3' tiro debole di Alpicrovi da posizione favorevole, la scarsa potenza della conclusione ha facilitato l'intervento di Maier
2' vedremo se una delle due squadre in campo proverà a forzare i ritmi
1' si riparte
SECONDO TEMPO
47' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi
45' ci saranno due minuti di recupero
42' passaggio radente della Pattuglia Acrobatica Nazionale proprio la Natta. La potenza dei motori si è sentita eccome...
39' dopo un tentativo finito a lato di poco del Sant'Andrea, spazio alla punizione di Campus. Maier in uscita allunga la traiettoria impedendo la deviazione verso la porta
34' arrivano anche le Frecce Tricolori sui cieli dell'Olmo - Ferro, qualche sguardo all'insu dalle due panchine
33' Alpicrovi vicino alla doppietta con un destro incrociato, Maier si distende con bravura. Legino subito vicino al nuovo vantaggio
30' RICCIO SPIAZZA ROSSI, IL PAREGGIO DEI FRIULANI
29' RIGORE PER IL SANT'ANDREA, Vascotto giù in area, penalty netto
28' lascia giocare molto Donati, rispetto alle gare della regular sesaon ci sono molte meno interruzioni
23' la partita scorre via rapida, il Legino continua a fare la propria gara indipendentemente dal vantaggio
18' insiste ancora il Legino con Campus, il numero sette converge dalla corsia mancina, conclusione ribattuta
15' LEGINO IN VANTAGGIO! ALPICROVI! LOB PERFETTO SU MAIER DOPO LA SVENTAGLIATA DI TRISCIANI! SAVONESI AVANTI!
7' replica immediata dei verdeblu, Sadiku batte al volo dopo il corner calciato da destra, fantastico Maier nella parata bassa
4' avvio deciso degli ospiti, ci prova Riccio col mancino a giro: pallone a un palmo dall'incrocio dei pali
1' si parte!
PRIMO TEMPO
LEGINO: Rossi, Amici, Trisciani, Angeli, Ottavi, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Alpicrovi.
A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Paina, De Fazio, Galotto, Palattella, Inturri, Barbera, Palomba.
Allenatore: Penna
SANT'ANDREA SAN VITO: Maier, Valmarin, Berti, Fogar, Bonivento, Turk, Vascotto, Tripani, Zivkovic, Riccio, Longo.
A disposizione: Sain, Matic, Modica, Caichiolo, Torelli, Mervich, Mrzic, Saliu, Rutter.
Allenatore: Gargiuolo
Arbitro: Donati di Chiavari
Assistenti: Ferrari e Sciortino di Genova
Quarto Ufficiale: Mazzoni di Chiavari