 / Calcio

Calcio | 16 maggio 2026, 15:57

Calcio | Juniores. Legino show nell'andata dei quarti di finale nazionali, battuto 5-1 il Sant'Andrea San Vito

Gara combattuta fino al 2-1 di Olivero, poi la squadra di Penna dilaga

Calcio | Juniores. Legino show nell'andata dei quarti di finale nazionali, battuto 5-1 il Sant'Andrea San Vito

LEGINO - SANT'ANDREA SAN VITO 5-1 (15' Alpicrovi, 58' Olivero, 64' e 78' Amici, 73' Barbera - 30' Riccio tig.)


 

47' FINISCE QUA! IL LEGINO BATTE 5-1 IL SANT'ANDREA SAN VITO!

46' ammonito Barbera

45' saranno due i minuti di recupero

43' chiude i cambi Penna con Inturri per Sadiku

41' Palattella per Olivero nel Legino, ultimi cinque minuti prima del recupero

36' Mrzic sostituisce Longo, ancora un cambio per il tecnico ospite Gargiuolo. Subito dopo Saliu rileva Zivkovic

35' Palma per Alpicrovi, Penna passa al 5-3-2

33' E' UN LEGINO SHOW! AMICI! 5-1 I RAGAZZI VERDEBLU HANNO MESSO UNA BELLA IPOTECA SULLA QUALIFICAZIONE ALLA SEMIFINALE

30' ammonito Riccio

28' ANCORA LEGINOOOO! BARBERA! IL SANT'ANDREA HA STACCATO LA SPINA SUI CALCI PIAZZATI, BRAVISSIMO PERO' IL NEO ENTRATO A TROVARE IL POKER

24' Modica per Fogar e Torelli per Valmarin. Ecco i primi due campi del Sant'Andrea. Barbera per Campus nel Legino

22' Intervento sontuoso di Angeli, uscita dalla difesa palla al piede, dribbling e ammonizione per Valmarin

21' Il Legino non si accontenta, in pochi istanti tentativo in sforbiciata di Alpicrovi, poi arriva la traversa a fermare l'ennesimo attacco verdeblu

19' IL TERZO GOL DEL LEGINO! AMICI DI TESTA TROVA L'ANGOLO GIUSTO PER BATTERE MAIER! DUE GOL DI VANTAGGIO IN QUESTO MOMENTO PER I RAGAZZI DI PENNA

16' primo cambio Legino: Palomba rileva Ottavi

13' LEGINO IN VANTAGGIO! OLIVERO! PIATTONE CHIRURGICO DI OLIVERO SUL PRIMO PALO! LA SQUADRA DI PENNA RIMETTE LA FRECCIA

11' calcio d'angolo di Gorrino, Angeli per centimetri non trova la deviazione vincente

6' parata molto più importante di Rossi su Valmarin dopo lo svarione della retroguardia leginese. Il portiere savonese ha chiuso lo specchio nel migliore dei modi all'esterno friulano

5' tiro-cross di Berti, Rossi è attento

3' tiro debole di Alpicrovi da posizione favorevole, la scarsa potenza della conclusione ha facilitato l'intervento di Maier

2' vedremo se una delle due squadre in campo proverà a forzare i ritmi

1' si riparte

SECONDO TEMPO
 

47' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' ci saranno due  minuti di recupero

42' passaggio radente della Pattuglia Acrobatica Nazionale proprio la Natta. La potenza dei motori si è sentita eccome...

39' dopo un tentativo finito a lato di poco del Sant'Andrea, spazio alla punizione di Campus. Maier in uscita allunga la traiettoria impedendo la deviazione verso la porta

34' arrivano anche le Frecce Tricolori sui cieli dell'Olmo - Ferro, qualche sguardo all'insu dalle due panchine

33' Alpicrovi vicino alla doppietta con un destro incrociato, Maier si distende con bravura. Legino subito vicino al nuovo vantaggio

30' RICCIO SPIAZZA ROSSI, IL PAREGGIO DEI FRIULANI

29' RIGORE PER IL SANT'ANDREA, Vascotto giù in area, penalty netto

28' lascia giocare molto Donati, rispetto alle gare della regular sesaon ci sono molte meno interruzioni

23' la partita scorre via rapida, il Legino continua a fare la propria gara indipendentemente dal vantaggio

18' insiste ancora il Legino con Campus, il numero sette converge dalla corsia mancina, conclusione ribattuta

15' LEGINO IN VANTAGGIO! ALPICROVI! LOB PERFETTO SU MAIER DOPO LA SVENTAGLIATA DI TRISCIANI! SAVONESI AVANTI! 

7' replica immediata dei verdeblu, Sadiku batte al volo dopo il corner calciato da destra, fantastico Maier nella parata bassa

4' avvio deciso degli ospiti, ci prova Riccio col mancino a giro: pallone a un palmo dall'incrocio dei pali

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

LEGINO: Rossi, Amici, Trisciani, Angeli, Ottavi, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Alpicrovi.

A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Paina, De Fazio, Galotto, Palattella, Inturri, Barbera, Palomba.

Allenatore: Penna
 

SANT'ANDREA SAN VITO: Maier, Valmarin, Berti, Fogar, Bonivento, Turk, Vascotto, Tripani, Zivkovic, Riccio, Longo.

A disposizione: Sain, Matic, Modica, Caichiolo, Torelli, Mervich, Mrzic, Saliu, Rutter.

Allenatore: Gargiuolo
 

Arbitro: Donati di Chiavari

Assistenti: Ferrari e Sciortino di Genova

Quarto Ufficiale: Mazzoni di Chiavari

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium