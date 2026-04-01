Calcio | Andora. La doppietta di Carballo non basta contro il Ventimiglia, Lupo: "Gara di categoria superiore, abbiamo dato tutto"

L'Andora ha dovuto cedere le armi al Ventimiglia all'ultimo secondo, ma i biancoblu hanno saputo confermare al "Morel" i grandi passi in avanti compiuti dalla seconda metà dell'autunno.

I ragazzi di mister Ghigliazza erano riusciti a riprendere i granata con la doppietta di Carballo, ma la rete nel finale di partita ha permesso ai ponentini di ottenere l'intera posta in palio.

Una sensazione agrodolce per il ds Simone Lupo, comunque soddisfatto per la prova offerta dai suoi.

«Faccio i complimenti alla squadra: nelle condizioni in cui eravamo, tra infortuni e squalifiche, abbiamo disputato una partita di grande cuore ma anche di spessore tecnico. Siamo riusciti a mettere in difficoltà una vera corazzata e abbiamo meritato pienamente di giocarci il risultato fino alla fine.

C’è rammarico per il gol subito all’ultimo secondo su punizione. Purtroppo è un po’ il tallone d’Achille della nostra stagione: concediamo troppo nei minuti finali.

Dal mister ai ragazzi, hanno dato davvero tutto per onorare la maglia dell’Andora. Anche diversi addetti ai lavori ci hanno fatto i complimenti, sottolineando come sia stata una partita di categoria superiore, che con la Prima Categoria c’entra davvero poco.

Adesso pensiamo al rush finale: vogliamo difendere il quarto posto. Se poi i playoff non dovessero disputarsi, avremo comunque poco da rimproverarci. Siamo in un momento positivo, abbiamo corretto l’approccio alle partite e scendiamo in campo con la mentalità giusta.»