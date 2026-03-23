10° trofeo "Corri salta lancia in Parasio", 120 partecipanti al campo di atletica di Varazze

Giornata intensa di gare al campo di Atletica di Varazze con il 10° trofeo "Corri salta lancia in Parasio".
Una gara di prove multiple per il settore giovanile che vanta una bella partecipazione con 120 atleti della provincia di savona.
"Ottimi risultati per la nostra società che giocava in casa, menzione particolare per il cadetto varazzino Stefano Canepa che fa il record ligure negli 80 metri con il tempo di 9.04 ed è entrato nei primi 20 d’Italia di tutti i tempi" spiegano dall'Atletica Varazze.
Il trofeo della competizione va ai vincitori della categoria cadetti e cadette: FIORITO Giacomo, Atletica Varazze, CORSO Greta, Centro Atletica Celle
Sono saliti sul podio come consuetudine i primi 6 classificati:
Esordienti maschili: Giovanni Fazio, Atletica Varazze, Pietro Ferro, Atletica Varazze, Elia Greco, Atletica Ceriale San Giorgio, Marco Alberto Venturino, Atletica Varazze, Lorenzo Ottonelli, Centro Atletica Celle Ligure, Federico Greco, Atletica Savona.
Esordienti femminile: Ginevra Calogero e Carla Caradonna Busso, Atletica Varazze, Ludovica Becco, Atletica Savona, Tilde Riva, Atletica Val Lerrone, Paola Medda, Margherita Prandi, Atletica Varazze.
Ragazze: Teresa Odera, Alba Docilia, Cloe Fazio, Atletica Varazze, Camilla Checcucci, Alba Docilia, Giulia Fazio, Vittoria Lupi, Chiara Prato Atletica Varazze.
Ragazzi: Nicolò Robello, Atletica Varazze, Gabriel Servetto, Atletica Savona, Francesco Caradonna Busso, Giacomo Cerruti, Atletica Varazze, Valerio Ricci, Atletica Savona, Giulio Ferro, Atletica Varazze.
Cadette: Greta Corso, Atletica Celle Ligure, Anna Viola Bruzzone, Atletica Varazze, Alice Magliano, Atletica Ceriale San Giorgio, Giorgia Zunino, Giorgia Caré, Anita Giusto, Atletica Celle Ligure
Cadetti: Giacomo Fiorito, Stefano Canepa, Edoardo Luciano, Atletica Varazze, Diego Hejiu Fossati e Martin Garbarino, Atletica Celle Ligure, Matteo del Gobbo, Atletica Varazze.