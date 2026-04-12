Calcio | Eccellenza. Le occasioni non mancano ma San Francesco Loano - Bogliasco non si sblocca: reti bianche al "Merlo"

S.F. LOANO - BOGLIASCO 0-0

48' finisce senza reti, 0-0 al Merlo

45' tre di recupero. Ammonito Lorefice

42' Sighieri va in porta ma Scalvini blocca a terra

41' ammonito Zaccaria

39' punizione loanese vicina all'area, altra palla inattiva da provare a sfruttare

38' altro due mosse, le ultime per il Bogliasco: Sighieri e Gherardi per Moltedo e Delpino

34' doppio cambio Bogliasco: Scarfò e Consoli per Marrale e G. Sciaccaluga

33' sfonda con troppa facilità Marrale, arriva poi al tiro sulla sinistra ma Scalvini può osservare la sfera andare sul fondo

30' ammonito Delpino

28' cambia Brignoli: Balla al posto di Carastro, un po piu coperti i rossoblu ora

25' nel Bogliasco un cambio: esce Rizzo ed entra F. Sciaccaluga

24' va Hamati ma palla a lato

23' punizione per la S.F. Loano, buona posizione dal limite per far male

18' non ne ha piu Di Lorenzo, entra Halaj e Brignoli cambia assetto

17' Hamati se lo mangia, in velocità la S.F. Loano con palla per l'esterno che in area non trova la porta

15' tornata a premere la S.F. Loano, Auteri prova sul primo palo ma viene respinto dopo un corner battuto corto

12' esce Bonifazio ed entra Cauteruccio. Cross di Di Lorenzo lungo per tutti pochi istanti fa

10' ammonito Bonifazio

3' Scalvini ancora chiamato in causa, gran palla di Moltedo al volo per Marrale che in area tenta la botta, fa muro il n1. rossoblu

2' subito un tiro di Marrale sull'esterno della rete

15:59 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude la prima frazione

45' uno di recupero

44' Carastro, Hamati e poi Bonifazio che in area non trova la porta: altra occasione rossoblu. Prima altre proteste del Bogliasco per un mani sugli sviluppi di un corner

39' prima parata di Scalvini! Imbucata per Mura che in area va al tiro, para il portiere di casa

36' poco fa altra situazione su un pallone lungo con ancora Scalvini protagonista, nessun fallo però ravvisato

33' liscio di Pare su un rilancio, l'assistente salva la S.F. Loano segnalando il fuorigioco di Marrale. Poco dopo la S.F. Loano crea un altro presupposto dalla destra, palla tagliata in mezzo dalla destra ma non c'è nessuno sul secondo palo a deviare

30' lancio di Sciaccaluga che filtra, Scalvini in uscita su Marrale, l'attaccante ospite va giu e rimpallo con Pare che spazza poi via: timide proteste del Bogliasco per un rigore

28' ancora Hamati stavolta Caruso deve allungare la mano sul tiro dalla destra, nessun tap in sulla ribattuta: Sciaccaluga mette poi in corner

27' fa da solo Hamati che si accentra e tira, conclusione debole e facile preda di Caruso

25' Lingua in mezzo, ma c'è un fallo in attacco: da annotare l'aggressività dei rossoblu

24' altra pressione e palla rubata dalla S.F. Loano con Di Lorenzo, Carastro smista per Auteri che rientra con il destro ma non trova la porta

23' se pressato il Bogliasco sbaglia in impostazione, rinvio intercettato da Hamati che prova con il destro: palla a lato

19' prova in acrobazia Pomo sul cross dalla destra, tentativo ambizioso che termina largamente fuori dallo specchio

17' un tiro sbilenco di Marrale e uno di Hamati dritto tra le braccia di Caruso da segnalare

15' non può che sentirsi il peso della gara da entrambe le parti, i dettagli possono essere determinanti ma anche il mettersi in difficoltà da soli come chiesto di non fare da mister Palermo ai suoi dopo un disimpegno elaborato

10' non un brutto inizio di partita da parte di entrambe, una sgasata di Moltedo poco fa ma ribattuto in corner sull'esterno

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

Archiviata Pasqua la S.F. Loano, sempre lontana dall'Ellena, cerca di ottenere tre punti che varrebbero oro per la lotta salvezza a tre giornate dal termine. Sarà difficile uscire dai playout, ma i buoni segnali lanciati nelle scorse settimane dai rossoblu non riducono affatto le possibilità di riuscirvi. Dall'altra parte un solo risultato possibile per i genovesi, distanziati di due punti in classifica.

Formazioni

S.F. LOANO: Scalvini, Parodi, Lingua, Valentino, Pare, Alberto, Hamati, Di Lorenzo, Carastro, Auteri, Bonifazio

A disposizione: Barroero, Youssoufa, Agate, Cauteruccio, Oxhallari, Di Bella, Balla, Hovsepian, Halaj

Allenatore: Brignoli

BOGLIASCO: Caruso, Carta, G. Sciaccaluga, Scala, Lorefice, Pomo, Moltedo, Delpino, Mura, Rizzo, Marrale

A disposizione: Mora, Fanchini, Reffo, F. Sciaccaluga, Consoli, Cappelletti, Gherardi, Sighieri, Scarfò

Allenatore: Palermo

Arbitro: Federico Guacchione (Collegno)

Assistenti: Luca Prastaro (Genova) - Andrea Amadei (Genova)