Calcio | Savona. Caso ripescaggio, striscione dei tifosi contro Giulio Ivaldi e Cristina Erriu

Domani, nel tardo pomeriggio, dovrebbe chiudersi la lunga telenovela estiva legata ai ripescaggi, con il verdetto atteso dal Comitato Regionale Ligure.
Il Savona attende la certificazione del salto in Eccellenza, ma nelle ultime ore l'attesa si è trasferita anche fuori dal campo.
Nel corso della serata, infatti, alcuni tifosi biancoblù hanno esposto uno striscione ai piedi della Torretta, chiamando in causa il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, e la presidente dell'Angelo Baiardo, Cristina Erriu.
Proprio l'Angelo Baiardo viene indicato come la società in corsa con il Savona per l'ultimo posto disponibile in Eccellenza, in un ballottaggio che dovrebbe trovare la sua definitiva soluzione nelle prossime ore.
Lo striscione nel corso della notte è stato poi rimosso.