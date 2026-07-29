 / Calcio

Calcio | 29 luglio 2026, 21:23

Calcio | Savona. Caso ripescaggio, striscione dei tifosi contro Giulio Ivaldi e Cristina Erriu

Domani il verdetto del CR Liguria, proprio l'Angelo Baiardo è in corsa insieme ai biancoblu per il salto in Eccellenza. Lo striscione è stato rimosso nel corso della notte

Calcio | Savona. Caso ripescaggio, striscione dei tifosi contro Giulio Ivaldi e Cristina Erriu

Domani, nel tardo pomeriggio, dovrebbe chiudersi la lunga telenovela estiva legata ai ripescaggi, con il verdetto atteso dal Comitato Regionale Ligure.

Il Savona attende la certificazione del salto in Eccellenza, ma nelle ultime ore l'attesa si è trasferita anche fuori dal campo.

Nel corso della serata, infatti, alcuni tifosi biancoblù hanno esposto uno striscione ai piedi della Torretta, chiamando in causa il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, e la presidente dell'Angelo Baiardo, Cristina Erriu.

Proprio l'Angelo Baiardo viene indicato come la società in corsa con il Savona per l'ultimo posto disponibile in Eccellenza, in un ballottaggio che dovrebbe trovare la sua definitiva soluzione nelle prossime ore.

Lo striscione nel corso della notte è stato poi rimosso.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium