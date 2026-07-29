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Calcio | 29 luglio 2026, 11:52

Calcio | Accordo stipulato tra Speranza e Giusvalla, è nata una nuova partnership

Calcio | Accordo stipulato tra Speranza e Giusvalla, è nata una nuova partnership

È stata avviata la partnership strategica sportiva tra le società sportive  Speranza e Giusvalla FC.
Da oggi inizia un percorso comune e sinergico per la crescita di entrambe le realtà.

Obiettivi comuni:
- Potenziamento organizzativo, professionale e commerciale del settore giovanile
- Sviluppo e valorizzazione del calcio femminile

Il marketing del progetto sarà gestito dal ramo d’azienda dedicato della Dario Biato RE.
Già diverse aziende del territorio e non hanno mostrato interesse a condividere il binomio Sport + Contatto in chiave moderna ed efficace

Un progetto dedicato è particolarmente a cuore a entrambe le società verrà inoltre riservato agli atleti speciali.

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