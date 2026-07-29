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Calcio | 29 luglio 2026, 19:36

Calcio | Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso di Umberto Barletta, revocata totalmente la squalifica

Calcio | Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso di Umberto Barletta, revocata totalmente la squalifica

È arrivata nel tardo pomeriggio la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che ha accolto il ricorso presentato da Umberto Barletta.

Il direttore sportivo del Celle Varazze era stato inizialmente sanzionato con due anni di squalifica, ridotti successivamente da ventiquattro a diciotto mesi dal Tribunale Federale Nazionale.

L'ultimo organo della giustizia sportiva italiana ha però accolto integralmente il ricorso presentato dagli avvocati Anna Cerbara e Gianvito Garassino, annullando totalmente la sanzione nei confronti del dirigente biancoblù.

«Aspettiamo di leggere le motivazioni – ha dichiarato l'avvocato Anna Cerbara – ma siamo naturalmente soddisfatti per il pronunciamento del Collegio di Garanzia».

Redazione

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