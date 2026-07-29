Calcio, Tornei Estivi. Bar la Palma sul tetto dello Sportunito du Balun

Si è conclusa l'edizione 2026 dello Sportunito du Balun, con il Bar La Palma che ha conquistato il trofeo superando MP Le Vele Restaurant per 3-1 nella finalissima.

A decidere l'incontro sono state le reti di Kutbalaj e Danilo Piazza, seguite dal momentaneo 2-1 firmato da Mata. Nella ripresa Ciravegna ha chiuso definitivamente i conti con il gol del 3-1. Sul terzo gradino del podio si sono piazzati i Bagni Cerutti, vittoriosi 5-1 sui Krapfen.

Il Bar La Palma ha brillato anche nelle premiazioni individuali: Danilo Piazza è stato nominato MVP della finale, Edoardo Tregambe miglior portiere e Francesco Scimemi miglior giocatore del torneo. Il titolo di capocannoniere è andato invece a Thomas Polito dei Krapfen, autore di 13 reti.

Un'edizione particolarmente riuscita, impreziosita anche dal torneo Under, che conferma lo Sportunito du Balun come uno degli appuntamenti estivi più attesi del calcio spotornese.