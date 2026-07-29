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Calcio | 29 luglio 2026, 16:11

FOTONOTIZIA | Inizia l'avventura alla Sampdoria di Fabio Tobia

FOTONOTIZIA | Inizia l'avventura alla Sampdoria di Fabio Tobia

Le carte non erano state del tutto scoperte durante la conferenza stampa che aveva sancito la fusione tra Legino e Savona, ma era evidente che per Fabio Tobia potesse profilarsi una nuova opportunità nel calcio professionistico.

A svelarla è stato lo stesso ex tecnico verdeblù, che questa mattina ha pubblicato una foto sul proprio profilo social.

A fare da sfondo al nuovo capitolo della sua carriera sono i colori della Sampdoria: Tobia, da indiscrezioni,  entrerà infatti a far parte del settore giovanile blucerchiato.

Redazione

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