FOTONOTIZIA | Inizia l'avventura alla Sampdoria di Fabio Tobia

Le carte non erano state del tutto scoperte durante la conferenza stampa che aveva sancito la fusione tra Legino e Savona, ma era evidente che per Fabio Tobia potesse profilarsi una nuova opportunità nel calcio professionistico.

A svelarla è stato lo stesso ex tecnico verdeblù, che questa mattina ha pubblicato una foto sul proprio profilo social.

A fare da sfondo al nuovo capitolo della sua carriera sono i colori della Sampdoria: Tobia, da indiscrezioni, entrerà infatti a far parte del settore giovanile blucerchiato.