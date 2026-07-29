Calciomercato | Doppia conferma di giornata per la Nolese, La Rocca e Basso ancora in biancorosso

La Polisportiva Nolese è lieta di annunciare la conferma di Pietro La Rocca e Mattia Basso, due pedine fondamentali in vista della stagione 2026/27.

"Cicci" La Rocca, giovane di grande prospettiva e autentica rivelazione della scorsa stagione, continuerà a vestire il biancorosso. Con prestazioni di altissimo livello, personalità e gol pesanti nei momenti decisivi, Pietro ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del campionato, confermandosi come uno dei profili più interessanti della rosa. La sua crescita costante rappresenta un patrimonio importante per il presente e per il futuro della Nolese.

Conferma anche per Mattia Basso, ormai da considerarsi un vero veterano del gruppo. Superata la tentazione di un ritiro anticipato, Mattia ha scelto ancora una volta i colori biancorossi, mettendo a disposizione della squadra tutta la sua esperienza, la sua qualità tecnica, la sua dinamicità e, soprattutto, il suo fondamentale ruolo all'interno dello spogliatoio. Un punto di riferimento per i compagni e un esempio di attaccamento alla maglia.

Due conferme che rappresentano un segnale importante: qualità, continuità e senso di appartenenza per affrontare con entusiasmo la nuova stagione.