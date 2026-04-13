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Calcio | 13 aprile 2026, 17:37

Calcio | Il Celle Varazze batte il Varese con Donaggio e Capra, gli highlights del match (VIDEO)

Dieci punti raccolti in quattro partite per mister Boschetto

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La sintesi a cura di Varesesport:

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