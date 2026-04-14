Le Vele Alassio: voglia d'estate!

Dopo il grande successo del weekend di Pasqua e con la bella stagione alle porte, Le Vele Alassio è pronta ad annunciare i prossimi
imperdibili eventi:
Venerdì 17 aprile — ore 23:00 — MAMACITA
Si parte venerdì dalle ore 23:00 con Mamacita, il format che sta facendo scatenare l'Italia intera (e non solo) a colpi di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Una notte tutta da vivere, dove l'energia prende il controllo e la pista si trasforma in un'esplosione di ritmo e vibrazioni. Nessuna presentazione necessaria: è uno degli eventi più iconici della scena, pronto a infiammare Le Vele e a farla diventare una dancefloor calda, intensa e travolgente.
Promozioni della serata:
- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 18 aprile — ore 23:00 — ON THE WAVE
Sabato 18 aprile, dalle ore 23:00, il Club più esclusivo della Riviera Ligure di Ponente vi aspetta con On The Wave: l'evento che ci porterà dritti verso l'estate, cavalcando l'onda del divertimento. In consolle torna uno dei nostri regular guest che ci accompagnerà per tutta la stagione, Judici, insieme alla nostra colonna portante Francis Key: sarà anche l'occasione per festeggiare il suo compleanno! Fategli gli auguri e ballerete insieme a noi fino all'alba!
Promozioni delle serate:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Le Vele traccia la rotta verso una nuova stagione pronta a essere indimenticabile, confermandosi ancora una volta tra i Club più iconici e amati d'Italia e punto di riferimento assoluto per l'intrattenimento di qualità. Una stagione che promette di lasciare il segno fin da subito, tra musica, energia esplosiva e la voglia di vivere la notte insieme, in un'atmosfera di pura condivisione e sicurezza.
Le Vele Alassio sono attente al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell'accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull'ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, in modo da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 17th April 2026
Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!
Friday 17th April 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-17th-april-2026/226334/channel/le-vele
Le Vele Alassio On The Wave Saturday 18th April 2026
We are finally back and ready to party more than ever!
Let the magic of Le Vele surprise you!
Saturday 18th April 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
ON THE WAVE
Spring Season 2026
LINE UP
Judici
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-on-the-wave-saturday-18th-april-2026/226335/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721