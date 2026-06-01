Savona | Il campo "Don Nasi" di Via Tissoni affidato per dieci anni al tandem Veloce - Savona Rugby

Sarà l'associazione temporanea di imprese (ATI) formata da ASD FBC Veloce 1910 e ASD Savona Rugby a gestire per i prossimi dieci anni il campetto comunale "Don Nasi" di via Tissoni. Lo ha stabilito il Comune di Savona con una determina dirigenziale fha stabilito l'aggiudicazione definitiva della concessione dell'impianto sportivo.

La precedente gestione era giunta a scadenza il 15 maggio scorso e Palazzo Sisto ha avviato una nuova procedura di gara per garantire la continuità delle attività sportive e del servizio pubblico. Nelle more dell'espletamento della gara era stata disposta una proroga tecnica fino al 31 maggio.

La procedura negoziata si è conclusa con la vittoria dell'ATI costituita dalla storica società calcistica Veloce 1910 e dal Savona Rugby con un'offerta risultata la migliore tra quelle pervenute.

L'accordo prevede che i gestori versino al Comune il 20% delle tariffe incassate attraverso l'utilizzo dell'impianto. La concessione ha valore dal 1° giugno 2026 e avrà una durata decennale.