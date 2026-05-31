Calcio | La Dinamo Apparizione segna, la Virtus Don Bosco no: i varazzini retrocedono in Seconda Categoria

VIRTUS DON BOSCO - DINAMO APPARIZIONE 0-2 (60' Guglielmi, 72' L. Aly)



50' FINISCE QUA! SI SALVA LA DINAMO APPARIZIONE, RETROCEDE LA VIRTUS DON BOSCO

47' bravo Danaidi sul destro a giro di Raimondo, pallone alzato sopra la traversa

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Carabetta per R. Siri sostituzioni terminate per i padroni di casa

42' sfuriata di Cozzi contro i suoi compagni. E' mancata la componente mentale nella Virtus. Difficile dare torto al capitano nerazzurro

41' Brengio per Mello, chiude i cambi Pecoraro

40' cinque minuti alla fine, la retrocessione della Virtus appare ormai scontata

37' risponde la Dinamo con Raimondo per Posligua.

35' Zecca per Tomasi, ancora un cambio per Pusceddu

34' rosso diretto per M. Siri, calcione in corsa a Posligua, decisione corretta di Fousfos. Poco prima salvataggio sulla linea di porta della Dinamo Apparizione

30' animi caldi in campo, volano i cartellini

28' Ndiaye per Placido nella Dinamo, Cortesi per Cangiano nella Virtus

27' RADDOPPIO DINAMO APPARIZIONE L. ALY SFRUTTA AL MEGLIO LA CAVALCATA DI MELLO, TOCCO FACILE A POCHI PASSI DA DANAIDI

22' il tiro di Sicari è lo specchio delle difficoltà offensive della Virtus. I nerazzurri non stanno demeritando, ma negli ultimi 18 metri mancano qualità e cattiveria

19' Rebottaro per Zuddas nella Virtus, si prepara Massari nela Dinamo, esce M. Aly

18' Dinamo a centimetri dal raddoppio, Posliga si invola verso la porta, bravo Danaidi a fallo allargare, ma era un 'occasione clamorosa per chiudere i conti salvezza

15' DINAMO APPARIZIONE IN VANTAGGIO! GUGLIELMI! CALCIO D'ANGOLO PER I GENOVESI, GUGLIELMI SMARCATO DEVIA LA SFERA DI TESTA SUL PALO LUNGO. ORA ALLA VIRTUS SERVONO DUE RETI

12' Cimolato lascia il campo per Sicari. Pusceddu chiama il passaggio al 4-2-3-1

12' Reci per Biggi, primo cambio per gli ospiti

11' un giocatore per parte in terra con i crampi

10' L- Aly esce dal campo con le sue gambe, prova a rientrare il centrocampista della Dinamo.

8' gioco interrotto, un giocatore della Dinamo si accascia a terra, probabilmente un colpo di sole. Il sole si fa sentire nonostante sia pomeriggio inoltrato

6' R. Siri cerca in area Cangiano, tentativo di colpo di tacco poco fruttuoso. Serve concretezza davanti alla Virtus

1' si riparte! La Virtus deve vincere per ottenere la salvezza

SECONDO TEMPO



45' ci saranno quattro minuti di recupero

44' Occasione limpida per la Dinamo, filtrante di Posligua per M. Aly, destro troppo chiuso rispetto allo specchio di Danaidi

42' un tiro per parte da parte di Posligua e Perrone, nessun problema per i due portieri

31' gara ripresa, ammonito M. Siri

26' cooling break

24' Zuddas pennella per Cangiano, troppo complicato il tentativo in acrobazia

22' Perrone placcato in area, protesta il pubblico dell'Olmo - Ferro

21' Lusardi salva la Dinamo! Palla illuminante di Perrone per Cangiano, l'estremo difensore mura il destro dell'attaccante

15' gara complicata a livello tattico per la Virtus. I varazzini devono cercare il gol pur senza sbilanciarsi, Mello e Posligua in ripartenza sono due clienti pericolosissimi

13' iniziativa personale di Perrone, il tiro sembrava ben indirizzato prima delladeviazione difensiva

11' sulla ripartenza Fousfos segnala un fallo a favore della Virtus, Pusceddu si arrabbia per il mancato vantaggio

10' carico il destro Mello, difesa varazzina in affanno, guadagna un corner la Dinamo

8' dopo una parata agevole di Danaidi, arriva l'occasionissima per Cangiano. Calcio di punizione da posizione laterale, il numero nove trova il tempo giusto per deviare di testa la sfera, pallone a lato per centimetri

5' sole a picco all'Olmo - Ferro, ritmi subito sostenuti data l'importanza della posta in palio

1'si parte!

PRIMO TEMPO



VIRTUS DON BOSCO: Danaidi, Sambarino, M. Siri, Cimolato, Mordeglia, R. Siri, Zuddas, Cozzi, Cangiano, Perrone, Tomasi.

A disposizione: Mantero, Serravalle, Dondo, Rebottaro, Ranne, Cortesi, Zecca, Carabetta, Sicari.

Allenatore: Pusceddu



DINAMO APPARIZIONE: Lusardi, Augimeri, Placido, L. Aly, Guglielmi, Ababduto, M. Aly, Broso, Biggi, Mello, Posligua.

A disposizione: Ungaro, Reci, Nado, Ndiaye, Massari, Ceparano, Raimondo, Brengio, Ballabene.

Allenatore: Pecoraro



Arbitro: Fousfos di Albenga