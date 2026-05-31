Calcio | La Dinamo Apparizione segna, la Virtus Don Bosco no: i varazzini retrocedono in Seconda Categoria

VIRTUS DON BOSCO - DINAMO APPARIZIONE 0-2 (60' Guglielmi, 72' L. Aly)
50' FINISCE QUA! SI SALVA LA DINAMO APPARIZIONE, RETROCEDE LA VIRTUS DON BOSCO
47' bravo Danaidi sul destro a giro di Raimondo, pallone alzato sopra la traversa
45' saranno cinque i minuti di recupero
43' Carabetta per R. Siri sostituzioni terminate per i padroni di casa
42' sfuriata di Cozzi contro i suoi compagni. E' mancata la componente mentale nella Virtus. Difficile dare torto al capitano nerazzurro
41' Brengio per Mello, chiude i cambi Pecoraro
40' cinque minuti alla fine, la retrocessione della Virtus appare ormai scontata
37' risponde la Dinamo con Raimondo per Posligua.
35' Zecca per Tomasi, ancora un cambio per Pusceddu
34' rosso diretto per M. Siri, calcione in corsa a Posligua, decisione corretta di Fousfos. Poco prima salvataggio sulla linea di porta della Dinamo Apparizione
30' animi caldi in campo, volano i cartellini
28' Ndiaye per Placido nella Dinamo, Cortesi per Cangiano nella Virtus
27' RADDOPPIO DINAMO APPARIZIONE L. ALY SFRUTTA AL MEGLIO LA CAVALCATA DI MELLO, TOCCO FACILE A POCHI PASSI DA DANAIDI
22' il tiro di Sicari è lo specchio delle difficoltà offensive della Virtus. I nerazzurri non stanno demeritando, ma negli ultimi 18 metri mancano qualità e cattiveria
19' Rebottaro per Zuddas nella Virtus, si prepara Massari nela Dinamo, esce M. Aly
18' Dinamo a centimetri dal raddoppio, Posliga si invola verso la porta, bravo Danaidi a fallo allargare, ma era un 'occasione clamorosa per chiudere i conti salvezza
15' DINAMO APPARIZIONE IN VANTAGGIO! GUGLIELMI! CALCIO D'ANGOLO PER I GENOVESI, GUGLIELMI SMARCATO DEVIA LA SFERA DI TESTA SUL PALO LUNGO. ORA ALLA VIRTUS SERVONO DUE RETI
12' Cimolato lascia il campo per Sicari. Pusceddu chiama il passaggio al 4-2-3-1
12' Reci per Biggi, primo cambio per gli ospiti
11' un giocatore per parte in terra con i crampi
10' L- Aly esce dal campo con le sue gambe, prova a rientrare il centrocampista della Dinamo.
8' gioco interrotto, un giocatore della Dinamo si accascia a terra, probabilmente un colpo di sole. Il sole si fa sentire nonostante sia pomeriggio inoltrato
6' R. Siri cerca in area Cangiano, tentativo di colpo di tacco poco fruttuoso. Serve concretezza davanti alla Virtus
1' si riparte! La Virtus deve vincere per ottenere la salvezza
SECONDO TEMPO
45' ci saranno quattro minuti di recupero
44' Occasione limpida per la Dinamo, filtrante di Posligua per M. Aly, destro troppo chiuso rispetto allo specchio di Danaidi
42' un tiro per parte da parte di Posligua e Perrone, nessun problema per i due portieri
31' gara ripresa, ammonito M. Siri
26' cooling break
24' Zuddas pennella per Cangiano, troppo complicato il tentativo in acrobazia
22' Perrone placcato in area, protesta il pubblico dell'Olmo - Ferro
21' Lusardi salva la Dinamo! Palla illuminante di Perrone per Cangiano, l'estremo difensore mura il destro dell'attaccante
15' gara complicata a livello tattico per la Virtus. I varazzini devono cercare il gol pur senza sbilanciarsi, Mello e Posligua in ripartenza sono due clienti pericolosissimi
13' iniziativa personale di Perrone, il tiro sembrava ben indirizzato prima delladeviazione difensiva
11' sulla ripartenza Fousfos segnala un fallo a favore della Virtus, Pusceddu si arrabbia per il mancato vantaggio
10' carico il destro Mello, difesa varazzina in affanno, guadagna un corner la Dinamo
8' dopo una parata agevole di Danaidi, arriva l'occasionissima per Cangiano. Calcio di punizione da posizione laterale, il numero nove trova il tempo giusto per deviare di testa la sfera, pallone a lato per centimetri
5' sole a picco all'Olmo - Ferro, ritmi subito sostenuti data l'importanza della posta in palio
1'si parte!
PRIMO TEMPO
VIRTUS DON BOSCO: Danaidi, Sambarino, M. Siri, Cimolato, Mordeglia, R. Siri, Zuddas, Cozzi, Cangiano, Perrone, Tomasi.
A disposizione: Mantero, Serravalle, Dondo, Rebottaro, Ranne, Cortesi, Zecca, Carabetta, Sicari.
Allenatore: Pusceddu
DINAMO APPARIZIONE: Lusardi, Augimeri, Placido, L. Aly, Guglielmi, Ababduto, M. Aly, Broso, Biggi, Mello, Posligua.
A disposizione: Ungaro, Reci, Nado, Ndiaye, Massari, Ceparano, Raimondo, Brengio, Ballabene.
Allenatore: Pecoraro
Arbitro: Fousfos di Albenga