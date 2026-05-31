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Calcio | 31 maggio 2026, 12:22

Calcio | Prima Categoria. Ventimiglia - Campese con vista Promozione, stasera la semifinale playoff a Pietra Ligure

Calcio | Prima Categoria. Ventimiglia - Campese con vista Promozione, stasera la semifinale playoff a Pietra Ligure

La vittoria del Casarza Ligure per 2-1 dopo i tempi supplementari contro il Borgo Incrociati ha aperto ieri le semifinali dei playoff regionali di Prima Categoria.

Questa sera si conoscerà la seconda finalista: alle 19.00, sul campo di Pietra Ligure, si sfideranno Ventimiglia e Campese. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, l’incontro proseguirà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

La retrocessione di Cairese e Lavagnese ha ridotto le possibilità di ripescaggio, rendendo di fatto necessaria la vittoria dei playoff per conquistare l'accesso al prossimo campionato  in Promozione. Tuttavia, i possibili sviluppi legati alla fusione tra Savona e Legino e all’eventuale approdo della Fezzanese in Serie D potrebbero aprire ulteriori scenari. Per questo motivo, la squadra che uscirà vincitrice dalla sfida del “Devincenzi” potrebbe ritrovarsi di fatto molto vicina al salto di categoria.

Redazione

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