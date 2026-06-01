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Calcio | 01 giugno 2026, 09:30

Coppa delle Alpi. E' il giorno delle finali, Liguria in campo per il quinto posto

Alle 11:00 la finalissima a Sanremo tra Bolzano e Friuli Venezia Giulia

Coppa delle Alpi. E' il giorno delle finali, Liguria in campo per il quinto posto

Si è alzato stamane il sipario sulle battute decisive della 1^ Coppa delle Alpi - Memorial Antonio Sonno, il dedicato alla categoria Under 14 organizzato dal Comitato Regionale Ligure. 

Il programma delle finali è stato deciso dal piazzamento nei due gironi preliminari:

Nel Girone A, il C.P.A. Bolzano ha conquistato il primato assoluto con 7 punti. Al secondo posto il C.P.A. Trento che, pur chiudendo a pari punti (4) con il C.R. Lombardia, fa proprio il secondo gradino del podio in virtù della vittoria nello scontro diretto per 2-1 contro la selezione lombarda. Chiude il girone il C.R. Sardegna con 1 punto.

Nel Girone B, il C.R. Friuli V.G. si prende la vetta solitaria con 6 punti complessivi. Per la seconda piazza, il C.R. Veneto la spunta sul C.R. Liguria (entrambe a 4 punti) grazie a una migliore differenza reti complessiva nel corso del girone. Chiude la graduatoria il C.R. Piemonte V.D.A. a quota 3 punti.

Le gare odierne:

(Finale 7°/8° posto): C.R. SARDEGNA - C.R. PIEMONTE V.D.A. Campo: "G. De Vincenzi" – Pietra Ligure (SV) Orario: 10:00 

(Finale 5°/6° posto): C.R. LOMBARDIA - C.R. LIGURIA Campo: "G. Ellena" – Loano (SV) Orario: 10:00 

(Finale 3°/4° posto): C.P.A. TRENTO - C.R. VENETO Campo: "Comunale" – Sanremo (IM) Orario: 09:30 

(Finale 1°/2° posto): C.P.A. BOLZANO - C.R. FRIULI V.G. Campo: "Comunale" – Sanremo (IM) Orario: 11:00

Redazione

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