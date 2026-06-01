Calcio | Eccellenza. La Fezzanese regola al Picco il Nuovo Pordenone, il Lascaris ultimo ostacolo verso la D

La Fezzanese ha conquistato l’accesso alla finale dei playoff nazionali superando il Pordenone per 3-1 nella gara disputata ieri allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia. I ragazzi di mister Ponte hanno confermato la superiorità vista in Veneto, regalando ai propri sostenitori un'altra domenica magica.

L’incontro si è messo infatti subito sui binari favorevoli per i verdi. Dopo una prima occasione costruita dall’intesa tra Bruccini e Morelli, è stato proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato al 6’, svettando di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Fezzanese ha continuato a spingere e al 35’ ha trovato anche il raddoppio: ancora un corner battuto da Bruccini e ancora Morelli protagonista con un’incornata vincente.

Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sul doppio vantaggio dei padroni di casa, il Pordenone ha accorciato le distanze nel recupero con Toffoli, bravo a finalizzare un’azione sviluppata sulla corsia destra.

La reazione della squadra spezzina è arrivata immediatamente dopo l’intervallo. Al 52’ Nicolini ha servito un perfetto pallone in profondità per Bruccini, che si è presentato davanti al portiere avversario e ha firmato il gol del 3-1 con una conclusione precisa.

Al termine dei novanta minuti è scattata la festa della formazione ligure, che ha staccato il pass per la finale playoff nazionale. L’ultimo ostacolo sulla strada della promozione sarà il Lascaris, bravo a superare ai supplementari il Cavarzano.

FEZZANESE PORDENONE 3-1

Marcatori: 6' e 35' Morelli, 46' pt Toffoli S., 52' Bruccini



FEZZANESE: Mazzola, Nicolini (61' Corrado S.), Stradini, Vietina (79' Aliboni), Cappelli, Corrado M., Scieuzo, Bruccini, Morelli (65' Scarlino), Cesarini (73' Salerno), Beccarelli (85' L. Fiori) (12 Vranici, 13 Salerno, 14 Masi, 15 Aliboni, 16 Corrado S., 17 Costa, 18 Fiori L., 19 Scarlino, 20 Campana).



PORDENONE: Meneghetti, De Savio, Colombera, Criaco (75' L. Toffoli), Sartore (65' Borsato), Consorti (48' Carniello), Toso (53' Zamuner), Lisotto, Zorzetto, Toffoli S., Facca (53' Filippini) (12 Mason 13 Fantuz 14 Cotti 15 Landolfo 16 Borsato 18 Carniello 19 Zamuner 20 Toffoli L. 27 Filippini).