Calcio | Seconda Categoria. Sassello - Vallecrosia vale la vetta del playoff ripescaggio

Prosegue senza soste il cammino delle squadre ponentine impegnate nei playoff di Seconda Categoria.

Il mini torneo a sei squadre è stato istituito dal Comitato Regionale Ligure per definire la graduatoria dei ripescaggi, qualora nelle prossime settimane si liberassero posti utili. L’attenzione è rivolta in particolare alla possibile promozione della Fezzanese in Serie D e alla annunciata fusione tra Savona e Legino.

Le vincitrici dei due raggruppamenti si affronteranno successivamente nella finale che assegnerà il primo posto assoluto. Un traguardo che passa dalla sfida in programma questo pomeriggio a Sassello, dove la formazione di Musso ospiterà la Vallecrosia Academy con l’obiettivo di conquistare il primato nel girone A.

I ponentini partono da una posizione di vantaggio grazie alla migliore classifica avulsa, determinata dal successo per 2-0 sul Recreativo. Per questo motivo, alla Vallecrosia Academy basterà uscire imbattuta dal “Badano” per chiudere il girone al primo posto.

La gara prenderà il via alle 16:30 agli ordini del signor Canino di Albenga.



