Calcio | Vado. La finale scudetto sarà contro la Scafatese, sabato la finale a Teramo contro i campani

Sarà la Scafatese ad affrontare il Vado nella finale Scudetto del campionato di Serie D.
Davanti al pubblico del “Giovanni Vitiello”, la formazione guidata da Ferraro ha superato di misura il Desenzano, dopo il pareggio ottenuto in Lombardia, grazie a una rete nella seconda frazione di gioco.
La prima opportunità degna di nota capita però agli ospiti: all’11 Bovolon prova a sorprendere Becchi con una conclusione dalla distanza che termina di poco fuori. I gialloblù rispondono pochi minuti dopo con una giocata di qualità di Di Santo, che lascia partire un destro elegante destinato a sfiorare l’incrocio dei pali.
Con il trascorrere dei minuti la squadra di casa aumenta il possesso e prova a costruire con maggiore continuità, mentre il Desenzano sceglie di attendere e ripartire. L’occasione più importante del finale di tempo arriva al 39’, quando Baldan si libera in area ma non riesce a trovare la porta. Si va così all’intervallo sul risultato di parità.
La partita cambia volto al 57’. Convitto accende la manovra con una brillante iniziativa personale e mette al centro un pallone preciso. Suhs legge perfettamente l’azione, si inserisce con i tempi giusti e da posizione ravvicinata deposita in rete il pallone dell’1-0,
Il vantaggio obbliga il Desenzano a modificare il proprio atteggiamento. I lombardi alzano il baricentro e cercano con insistenza la via del pareggio. L'occasione più limpida arriva praticamente al 90': Bakayoko svetta di testa cercando il colpo che riaprirebbe la qualificazione, ma Becchi si fa trovare pronto e neutralizza senza esitazioni.
L'ultimo atto delal poule scudetto è in programma sabato pomeriggio 6 giugno, allo stadio Bonolis di Teramo, Fischio d'inizio alle ore 16:00.