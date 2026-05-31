Calcio, Under 15 | Provaci Vado, missione vittoria ad Altopascio per accedere alla Final Six

Oggi pomeriggio alle ore 16:00 si terrà l'attesa sfida decisiva per la formazione Under 15 del Vado guidata da mister Maurizio Pilleri, impegnata in trasferta ad Altopascio, in Toscana. Ad attendere i vadesi ci sarà il forte Tau Altopascio in una gara da "dentro o fuori": per gli ospiti l'unico obiettivo è la vittoria, mentre ai locali basterà un pareggio per accedere alla Final Six.
Questo match rappresenterà un ulteriore esame di maturità per i vadesi che, dopo il trionfo nel titolo regionale, stanno affrontando con orgoglio importanti realtà a livello nazionale.