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Calcio | 15 aprile 2026, 20:40

US Albenga, fissata la data dell'asta per il marchio: il 4 giugno in Tribunale a Savona

Il valore di vendita si attesta sui 5mila euro. Offerte da presentare entro il 3 giugno

US Albenga, fissata la data dell'asta per il marchio: il 4 giugno in Tribunale a Savona

È stato pubblicato il bando di vendita per il marchio dell'Unione Sportiva Albenga Calcio.

A pubblicarlo il curatore Alberto Marchese che ha disposto che l'asta si terrà il prossimo 4 giugno alle 14.30 in Tribunale a Savona.

Il valore di vendita si attesta sui 5mila euro in quanto è stata già presentata un'offerta pari a quella somma. Non è prevista nessuna riduzione a mezzo "offerta minima" rispetto al prezzo base. Il rilancio minimo sarà di 100 euro.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate con un deposito cauzionale pari a almeno 2500 euro. Il prezzo offerto non potrà essere comunque inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta stessa, al prezzo base.

Le offerte di acquisto cartacee, dovranno essere presentate entro il 3 giugno.

Luciano Parodi

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