Calcio, Tornei Estivi. Ieri solo tre match: oggi programma intero alla Savona Cup

Un giovedì soft per la Savona Cup, solo tre match in programma che si sono conclusi in questo modo:



TRINCEE

20.00 PRO SECCO – GOLDBET SAVONA VIA TORINO 3-3

Reti: Rossetti, Molinari, Certomà - Cuka, 2 Rezi



SCALETTI

21.00 TEAM ARCHICI – DARSENAL 11-0

Reti: 4 Piu, 5 Metalla, Babliuk, Briano

22.00 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA – TEAM ARCHICI 6-1

Reti: 4 Giacchini, Ordisci, Odero - Babliuk



Questo invece il ricco programma di quest'oggi:



TRINCEE

20.00 VIAGGIA CON CARLO – LOS TIGRES

21.00 ZELO SSC – I... MIX



MARACANA'

20.00 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER – ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO

22.00 NEW TEAM – ARBISOA



SCALETTI

20.30 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA – PANIFICIO ZINOLESE

21.30 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA – FC NINEZ









