Calcio. Il Rivasamba continua a credere nel sogno Serie D. Battuta 4-2 la Pro Eureka, ora la finale con lo Scanzorosciate

Ce l'ha fatta il Rivasamba a conquistare l'accesso alla finale dei playoff interregionali. La vittoria contro il Pro Eureka (4-2) permetterà infatti agli orange di poter contendere la promozione in Serie D allo Scanzorosciate.

La cronaca.

Partenza arrembante della Pro Eureka con una clamorosa occasione al 3’, quando Mazzadi compie un autentico miracolo su colpo di testa ravvicinato di Priveato. Al 9’ Cusato ci prova da fuori, ma il suo tiro è debole. All’11’ i padroni di casa sbloccano il match: cross preciso di Gualtieri dalla sinistra e colpo di testa vincente di Ferretti per l’1-0. Al 18’ Diakhate sfiora il raddoppio con un’azione personale, ma Nicola risponde presente. Gli ospiti reagiscono e al 38’ pescano il pareggio con Tindo, servito in profondità da Nicolini, che batte Mazzadi per l’1-1.



La ripresa si apre con il Pro Eureka in avanti, ma è il Rivasamba a tornare avanti al 55’: Cirrincione pennella per Cusato che insacca di testa per il 2-1. Due minuti dopo i padroni di casa trovano anche il terzo gol con Gualtieri, annullato però per fuorigioco. Al 67’ ancora Cusato, letale sotto porta, firma il 3-1. La Pro Eureka non molla e accorcia le distanze all’80’ con Delle Cave, che appena entrato trova il gol di testa. I torinesi premono nel finale, conquistano tre corner consecutivi e protestano per un contatto in area al 91’, ma l’arbitro lascia correre. Al 96’ Sussetto viene espulso per fallo da ultimo uomo e al 97’ Villa, su punizione, chiude i conti con il definitivo 4-2.





RIVASAMBA - PRO EUREKA 4-2

Marcatori: 11' Ferretti, 38' Tindo, 55' e 67' Cusato, 80' Delle Cave, 97' Villa.



RIVASAMBA: Mazzadi, Cappelli, Sanguineti, Lasagna (35' Porro), Ruffino, Gualtieri, Ferretti, Cusato, Diakhate (86' Valera), Linale, Cirrincione (75' Villa)

A disposizione: (Adornato, Queirolo, Oliveri, Bocciardo, Ramella, Calcagno.

Allenatore: Del Nero.



PRO EUREKA: Nicola, Nicolini (77' Delle Cave), Benassi, Capogna (61' Pace), Ferrando, Pezziardi, Dos Santos, Tindo, Papagno, Rulli, Guzman (71' Sussetto).

A disposizione: Zago, Galotta, Palestro, Ferrazza, Lamanna, Latella.

Allenatore: Moreo.



ARBITRO: Federico Isu di Cagliari.