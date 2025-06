Calcio, Prima Categoria. L'Ospedaletti si gioca l'ultima carta promozione, alle 17:00 gli orange sfideranno il Casarza Ligure

Non è tramontata, nonostante la sconfitta contro il Masone, la possibilità di vedere l'Ospedaletti in Promozione.

Due sono i passaggi chiave da dover superare per la squadra di mister Luccisano, autore comunque di una ottima stagione: in primis sarà necessario battere il Casarza Ligure sul neutro di Albissola, poi lo sguardo dovrà rivolgersi al Rivasamba.

Nel caso di vittoria dei playoff interregionale dei levantini si libererebbe infatti un posto in più in ottica ripescaggi. I calafati dovranno però battere oggi il Pro Settimo e poi eventualmente lo Scanzorosciate nel doppio confronto in finale.

La gara inizierà alle 17:00, sotto la direzione di Beronzi di Savona.

