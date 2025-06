Calcio, Cisano. Atti vandalici prima della gara di Coppa. Porcella: "Rammaricati, ma pronti a scendere in campo contro il Borgo Rapallo"

La partita contro il Borgo Rapallo potrebbe permettere al Cisano di alzare al cielo di Genova la Coppa Liguria di Seconda Categoria.

La giornata però per i biancoblu non è iniziata nel migliore dei modi, come racconta mister Rossano Porcella.

"Purtroppo alcuni "ignoti" hanno reso impossibile l'accesso ai nostri magazzinieri ai locali lavanderia. Una chiave e stata rotta all'interno della serratura e ciò ha ritardato l'arrivo a Genova.

Siamo profondamente rammaricati, ma ciò non influirà sull'andamento della partita. Daremo il 100% per trasformare la nostra amarezza in una giornata di festa".

Porcella esclude anche intoppi logistici.

"La partita non subirà alcun ritardo, saremo regolamente pronti alle 15:30".