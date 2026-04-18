Calcio | Prima Categoria B. i risultati e la classifica dopo gli anticipi: il Multedo perde a Rossiglione, vince anche il Valsecca

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A Voltri, termina in parità la sfida tra Voltri 87 e Bolzanetese, che chiudono sul 2-2 al termine di una gara equilibrata. A sbloccare il match sono gli ospiti con Lamonica al 36’, prima della reazione del Voltri che trova il pari al 65’ con Ricci. Nel finale succede di tutto: Rotunno riporta avanti la Bolzanetese al 75’, ma D’Alessandro firma il definitivo 2-2 cinque minuti più tardi, fissando il risultato sul pareggio.

Vittoria di misura per il Valsecca, che supera 2-1 la Dinamo Apparizione. Dopo un primo tempo senza reti, la gara si accende nella ripresa: Laudari porta avanti i padroni di casa al 50’, Zangla raddoppia al 60’, mentre Placido accorcia le distanze al 70’ rendendo vivo il finale. Il Valsecca riesce però a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Spettacolo e gol anche tra Old Boys Rensen e Rabona, che impattano 2-2. Partenza sprint degli ospiti con Musso in rete dopo appena 7 minuti, ma Paini ristabilisce la parità al 36’. Nella ripresa Scaccianoce riporta avanti la Rabona al 54’, prima del definitivo pareggio ancora firmato Paini, autore di una doppietta, che al 90’ evita la sconfitta ai suoi.

Successo sofferto ma prezioso per la Rossiglionese, che batte 3-2 il Multedo al termine di una gara intensa. Protagonista assoluto Arcidiacono, autore di una tripletta che trascina i suoi alla vittoria. Per il Multedo vanno a segno Bruno e Vignon, ma non basta per evitare la sconfitta. Da segnalare anche l’espulsione di Bisio nel corso del match. Domani l'Olimpic avrà un vero e proprio match point: in caso di vittoria sul campo della Virtus Don Bosco arriverebbe il matematico salto in Promozione.

I risultati: