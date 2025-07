Calcio, Celle Varazze. Chiuso il ritiro, stamane amichevole in famiglia a Roisan

Si è concluso stamattina il ritiro del Celle Varazze nella cornice delle montagne valdostane.

Una settimana intensa, con ben 12 allenamenti disputati tra lunedì e sabato, sigillata dall'amichevole disputata stamane a Roisan.

Una sgambata in famiglia per il team di mister Pisano, con la squadra blu a prevalere sui gialli per due reti a una.

Da inizio settimana la truppa biancoblu ricomincerà a faticare all'Olmo - Ferro, in vista dell'amichevole in terra modenese, nel prossimo week end, contro la Pistoiese.