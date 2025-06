Calcio, Cairese. Avanti con "l'ingegner" Solari, dopo Vado e Albenga il tecnico è pronto a gettare nuove fondamenta tecniche

Già dalla fine dei playout vinti dalla Cairese si respirava la sensazione di poter rivedere Matteo Solari sulla panchina gialloblu.

La conferma ufficiale è arrivata ieri, seppur qualche spiffero di mercato aveva dato l'ex punta del Catania, Beppe Mascara, pronta a subentrare al Cesare Brin.

L'annuncio di ieri sera ha invece fugato ogni dubbio.



Una scelta di buon senso quella della dirigenza dopo la vittoria dei playout, a patto di porre l'ex centrocampista di Sampdoria, Cuneo e Savona nelle migliori condizioni possibili per aprire un nuovo ciclo.

Si fa fatica infatti a scorgere l'eredità tecnica maturata nell'ultimo biennio, come conferma l'elevato numero di operazioni di mercato e i quattro allenatori che si sono succeduti alla guida della Cairese.



Solari dovrà quindi gettare nuove fondamenta, come del resto era avvenuto nella prima stagione al Vado in Serie D, ma anche ad Albenga, quando la famiglia Colla assunse le redini della società ingauna.

Un buon budget a disposizione per la costruzione del nuovo organico non dovrebbe mancare, data la solidità della proprietà, ma ciò che più conterà sarà l'ottimizzazione delle risorse sul piano tecnico per evitare di ritrovarsi di nuovo nei bassifondi della classifica e puntare a togliersi anche qualche soddisfazione.