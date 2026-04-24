Calciomercato | La Genova Calcio conferma i quadri tecnici, rinnovo per Monteforte e Catania

La nota biancorossa:
L’𝐀𝐒𝐃 𝐆𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎 , in vista della stagione 2026-2027, è lieta di annunciare la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮 dell’allenatore 𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘 e del Direttore Sportivo 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗔 𝗖𝗔𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔
Domenica terminerà un campionato che - nel girone di ritorno con mister Monteforte - ha visto la Genova Calcio protagonista di una crescita costante e di un importante cammino (terzo posto parziale nel ritorno dietro solo alle due prime della classe).
La continuità tecnica, rappresentata da un allenatore del valore di Luca Monteforte, è un importante punto di partenza per la programmazione della nuova stagione, che da lunedì vedrà al lavoro il d.s. Catania e la società per allestire la rosa che parteciperà per il quattordicesimo anno consecutivo al massimo campionato regionale.
A mister Monteforte e al direttore
Catania va l’augurio di buon lavoro dal Presidente Marco Vacca, i vice-presidenti Matteo Machierlado, Danilo Rossi, Michele Parodi, e da tutta la società.