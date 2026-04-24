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Calcio | 24 aprile 2026, 19:21

Calcio, Serie D. Le designazioni della penultima giornata, sarà Prati di Palermo a dirigere Novaromentin - Vado

Fischietti lombardi per Celle Varazze e Cairese

Calcio, Serie D. Le designazioni della penultima giornata, sarà Prati di Palermo a dirigere Novaromentin - Vado

ASTI – LIGORNA 1922

Arbitro: Luca Budriesi (Bologna)

Assistente 1: Gabriele Lovecchio (Brindisi)

Assistente 2: Piergiacomo Palermo (Bari)
 

BIELLESE 1902 – GOZZANO SSDRL

Arbitro: Francesco Ercole (Latina)

Assistente 1: Mattia Ricci (Rimini)

Assistente 2: Nicola Sintini (Cesena)
 

CAIRESE – VALENZANA MADO

Arbitro: Manuel Monti (Como)

Assistente 1: Jonas Blondon Nkenkeu Teulem (Parma)

Assistente 2: Filippo Ferretti (Pistoia)
 

CELLE VARAZZE F.B.C. – SESTRI LEVANTE

Arbitro: Alessandro Cisternini (Seregno)

Assistente 1: Diego Alexander Huete Valdivia (Milano)

Assistente 2: Jean Christophe Molino (Brescia)
 

CHISOLA CALCIO – LAVAGNESE 1919 A.S.D.

Arbitro: Samuele Camia (Nichelino)

Assistente 1: Davide Bignucolo (Pordenone)

Assistente 2: Danilo Amatore (Bergamo)
 

DERTHONA FBC 1908 – IMPERIA CALCIO SRL

Arbitro: Simone Gambin (Udine)

Assistente 1: Marco Bortoluzzi (Conegliano)

Assistente 2: Danilo Barretta (Pistoia)
 

NOVAROMENTIN – VADO FC 1913

Arbitro: Davide Patti (Palermo)

Assistente 1: Boris Popovic (Padova)

Assistente 2: Enrico Rossetto (Schio)
 

SANREMESE CALCIO SSD A RL – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.

Arbitro: Alexandru Dumitrascu (Finale Emilia)

Assistente 1: Angelo Smiraglia (Palermo)

Assistente 2: Gianmarco Valenti (Palermo)
 

VARESE FOOTBALL CLUB SRL – SALUZZO

Arbitro: Matteo Cerqua (Trieste)

Assistente 1: Stefan Nikolic (Merano)

Assistente 2: Salvatore Nigrelli (Barcellona Pozzo di Gotto)

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