Calcio, Serie D. Le designazioni della penultima giornata, sarà Prati di Palermo a dirigere Novaromentin - Vado

ASTI – LIGORNA 1922
Arbitro: Luca Budriesi (Bologna)
Assistente 1: Gabriele Lovecchio (Brindisi)
Assistente 2: Piergiacomo Palermo (Bari)
BIELLESE 1902 – GOZZANO SSDRL
Arbitro: Francesco Ercole (Latina)
Assistente 1: Mattia Ricci (Rimini)
Assistente 2: Nicola Sintini (Cesena)
CAIRESE – VALENZANA MADO
Arbitro: Manuel Monti (Como)
Assistente 1: Jonas Blondon Nkenkeu Teulem (Parma)
Assistente 2: Filippo Ferretti (Pistoia)
CELLE VARAZZE F.B.C. – SESTRI LEVANTE
Arbitro: Alessandro Cisternini (Seregno)
Assistente 1: Diego Alexander Huete Valdivia (Milano)
Assistente 2: Jean Christophe Molino (Brescia)
CHISOLA CALCIO – LAVAGNESE 1919 A.S.D.
Arbitro: Samuele Camia (Nichelino)
Assistente 1: Davide Bignucolo (Pordenone)
Assistente 2: Danilo Amatore (Bergamo)
DERTHONA FBC 1908 – IMPERIA CALCIO SRL
Arbitro: Simone Gambin (Udine)
Assistente 1: Marco Bortoluzzi (Conegliano)
Assistente 2: Danilo Barretta (Pistoia)
NOVAROMENTIN – VADO FC 1913
Arbitro: Davide Patti (Palermo)
Assistente 1: Boris Popovic (Padova)
Assistente 2: Enrico Rossetto (Schio)
SANREMESE CALCIO SSD A RL – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.
Arbitro: Alexandru Dumitrascu (Finale Emilia)
Assistente 1: Angelo Smiraglia (Palermo)
Assistente 2: Gianmarco Valenti (Palermo)
VARESE FOOTBALL CLUB SRL – SALUZZO
Arbitro: Matteo Cerqua (Trieste)
Assistente 1: Stefan Nikolic (Merano)
Assistente 2: Salvatore Nigrelli (Barcellona Pozzo di Gotto)