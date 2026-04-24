Calcio | 24 aprile 2026, 15:22

Calcio | Seconda Categoria B. Spinta all'arbitro, 0-3 a tavolino tra Rocchettese e Plodio, si arriva fino a due anni di squalifica

Arrivano decisioni estremamente severe da parte del Giudice Sportivo, dopo la sospensione della gara tra Rocchettese e Plodio, fermata al 42’ del secondo tempo per una spinta inferta al direttore di gara.

Ai rossoblu è stato inflitto anche un punto di penalizzazione.

Tra le sanzioni comminate ai giocatori spiccano le otto giornate a Mattia Carta e i due anni a Giuseppe Monni.

Ecco il quadro completo della scorsa giornata.
 

GARE DEL 18/ 4/2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR) 

CASTELLANO ZACCARIA (CARCARESE) 
 

AMMONIZIONE (I INFR) 

BRIANO ANDREA (CARCARESE) 

 

GARE DEL 19/ 4/2026 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDA Euro 50,00 

NOLESE R.G. 1946 2001

 Per il comportamento di propri tesserati che colpivano la porta dello spogliatoio dell'arbitro con pugni. 
 

ALLENATORI 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

PRATO STEFANO (ROCCHETTESE) 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

SIRI MATTEO CALCIATORI ESPULSI (PLODIO 1997) 
 

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

CARTA MATTIA RICCARDO (ROCCHETTESE) 

Al 42 secondo tempo per contestare l'assegnazione di una rimessa laterale afferrava con violenza il braccio del DG per portarlo verso l'assistente e provocando dolore all'arbitro. 
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

PASTORINO TOMASO (ROCCHETTESE) 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

ALAZA GOUNI MAROUF (MALLARE)

CARONITI FILIPPO   (NOLESE R.G. 1946 2001) 

SAFFIRIO ALBERTO (ROCCHETTESE) 

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA FINO AL  21/ 4/2028 

MONNI GIUSEPPE (ROCCHETTESE) 

A seguito di protesta da parte di un suo compagno di squadra si recava presso il DG colpendolo con una violenta spinta che lo faceva cadere a terra. Cercava di colpire nuovamente il DG con un pugno. Cercava il contatto fisico con l'arbitro senza riuscirvi per il pronto intervento di dirigenti continuando anche a minacciarlo. Sanzione comminata a norma dell'art. 35 CGS comma 1 e 2. 
 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

MONNI DAMIANO (ROCCHETTESE) 

A seguito della sospensione della gara si frapponeva tra l'arbitro e l'uscita dal terreno di gioco impedendogli l'accesso agli spogliatoi ed insultandolo e minacciandolo.
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

FERLAINO MASSIMILIANO (NOLESE R.G. 1946 2001) 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

BERTOZZI FILIPPO (NOLESE R.G. 1946 2001) 

MARANGI LUCA (NOLESE R.G. 1946 2001) 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GROSSO GIULIO (MALLARE) 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

ESTORCHI PIETRO (BARDINETO) 

DE LUCA MAURICIO (MALLARE) 

FERLAINO MASSIMILIANO (NOLESE R.G. 1946 2001)

BELLOMIA FRANCESCO (PALLARE CALCIO) 

EL BOUCHI EL MEHDI (ROCCHETTESE) 

THIAM ABDOULAYE (SPOTORNESE CALCIO) 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD) 
 

AMMONIZIONE (VII INFR) 

BRUNI FRANCESCO (NOLESE R.G. 1946 2001) 
 

AMMONIZIONE (VI INFR) 

VACCA ALBERTO (SASSELLO) 
 

AMMONIZIONE (III INFR) 

ROASCIO GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001) 

AMATO LUCA (PALLARE CALCIO) 

DE CAROLIS EMANUELE (ROCCHETTESE) 
 

AMMONIZIONE (II INFR) 

ESPOSITO LORENZO (MALLARE) 

DECASTELLI ALESSANDRO (MURIALDO) 

SCHETTINI KRISTIAN (PLODIO 1997) 

CAMBONE JACOPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD) 
 

AMMONIZIONE (I INFR) 

BASTONI FABIO (MALLARE) 

KADRIJA ATDHE (MALLARE)

